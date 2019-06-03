День журналіста в Україні – дата та традиції святкування

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День журналіста 2019 в Україні – дата коли святкують журналісти
Коли святкують день журналіста в Україні / Forum.ageofclones.com

Свято працівників медіа-сфери, а саме День журналіста в Україні відзначають щороку 6 червня. Саме ця дата визначилась невипадково. У цей день, 25 років тому, українську спілку акул пера прийняли до лав Міжнародної спільноти журналістів.

Це свято на рівні держави задекларував тогочасний президент України Леонід Кравчук. Згідно з документом, встановили нове професійне свято працівників засобів масової інформації – День журналіста.

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День журналіста 6 червня – не єдина дата, яку відзначають представники "четвертої влади" в Україні. Крім цього свята існують ще такі дати:

Всесвітній день свободи – 3 травня
Міжнародний день солідарності журналістів – 8 вересня
День україномовної преси – 12 листопада
День працівників радіо, телебачення і зв'язку України – 16 листопада.

Професійний день журналістів давно перестав бути святом для обмеженого кола. На сьогодні важко недооцінити важливість роботи журналіста. Саме представники цієї професії несуть на загальнолюдський рівень інформацію, займаються просвітницькою діяльністю. Зрештою, журналістів вже охрестили "четвертою" гілкою влади.

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Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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