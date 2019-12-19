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Зимове сонцестояння 2019: коли настане найенергетичніший день у році

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Зимове сонцестояння у 2019 році / pixabay

Кожного року у грудні відбувається день зимового сонцестояння. Цей день вважається найкоротшим та найбільш енергетичним у році. Припадає зимове сонцестояння на 22 грудня. У цей день по Києву Сонце зійде о 7:57, а зайде через 8 годин о 15:57.

Ще наші пращури віддавна зазначали, що день зимового сонцестояння є найенергетичнішим днем у році. Чому саме – читайте далі.

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Що відомо про день зимового сонцестояння?

Часто день зимового сонцестояння припадає на 21 грудня, але інколи ця дата зміщується на один день, тож відповідно припадає на 22 грудня. Традиційно, 21 і 22 грудня – це найкоротші дні в році, а ніч з 21 на 22 грудня – найдовша. У такому положенні сонячний диск затримається на 3 дні.

Вже через 3 дні Сонце почне поступово здійматися над горизонтом, а світловий день почне збільшуватися. Світловий день 22 грудня триватиме 8 годин, а до 31 грудня день вже триватиме на 6 хвилин довше.

День зимового сонцестояння 2019
Поступово світловий день буде збільшуватися

Зимове сонцестояння відбувається щороку, коли Сонце досягає найбільшого південного схилення  23,4 градуса. Це означає, що сонцестояння відбувається тоді, коли Північний полюс відхилений якнайдалі від Сонця.

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Чому цей день вважають найенергетичнішим у році?

Коли розпочиналося зимове сонцестояння, наші предкі вірили у знаки, традиції і дотримувалися повір'їв, які приводили до оновлення та очищення. У цей день старе сонце помирає, а нове народжується. Тож у кожної людини є шанс заново народитися для нового життя.

22 грудня 2019 року всі сили Космосу і Сонце допоможуть позбутися від тягарів, які вам заважають і тягнуть назад, зробити крок у новий період своєї долі. Цього дня добре проводити грошові обряди, щоб позбутися від енергії, яка тягне вас у борги та безгрошів'я.

Що треба зробити в день зимового сонцестояння
Що треба зробити в день зимового сонцестояння

У народі люди кажуть: "Після сонцевороту хоч на курячий крок, та прибуде день". Це означає, що зміни на краще не "впадуть як сніг на голову", а все буде відбуватися поступово. Якщо ви почнете помічати найменші зміни у своєму житті, радійте і дякуйте за все, адже з кожним новим днем у ваше життя будуть приходити яскраві моменти. 

Одним з найважливіших завдань цього дня є прийняття важливих рішень. Дайте собі обіцянку, визначіть цілі, йдіть до них, і з кожним днем, який буде ставати все довшим і довшим, ваші успіхи будуть більшими та вагомішими.

За прогнозами астрологів, цього дня треба позбутися від бруду в будинку і зустріти новий період свого життя з чистими думками.

Прикмети і традиції в день зимового сонцестояння

– Якщо цього дня спостерігається безвітряна погода, то в наступному році буде багатий фруктовий урожай.

– Тихий і морозний день – зима буде м'якою і сніжною.

– Погода 22 грудня буде такою ж через десять днів. Якщо цього дня почнеться завірюха, то Новий рік буде таким же сніжним.

– Якщо ви хочете рясний урожай – треба потрясти цього дня дерево.

– Дощитиме в цей день – очікуйте на мокру весну.

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Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції
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