Зимове сонцестояння 2019: коли настане найенергетичніший день у році

Кожного року у грудні відбувається день зимового сонцестояння. Цей день вважається найкоротшим та найбільш енергетичним у році. Припадає зимове сонцестояння на 22 грудня. У цей день по Києву Сонце зійде о 7:57, а зайде через 8 годин о 15:57.

Ще наші пращури віддавна зазначали, що день зимового сонцестояння є найенергетичнішим днем у році. Чому саме – читайте далі.

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Що відомо про день зимового сонцестояння?

Часто день зимового сонцестояння припадає на 21 грудня, але інколи ця дата зміщується на один день, тож відповідно припадає на 22 грудня. Традиційно, 21 і 22 грудня – це найкоротші дні в році, а ніч з 21 на 22 грудня – найдовша. У такому положенні сонячний диск затримається на 3 дні.

Вже через 3 дні Сонце почне поступово здійматися над горизонтом, а світловий день почне збільшуватися. Світловий день 22 грудня триватиме 8 годин, а до 31 грудня день вже триватиме на 6 хвилин довше.



Поступово світловий день буде збільшуватися

Зимове сонцестояння відбувається щороку, коли Сонце досягає найбільшого південного схилення – 23,4 градуса. Це означає, що сонцестояння відбувається тоді, коли Північний полюс відхилений якнайдалі від Сонця.

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Чому цей день вважають найенергетичнішим у році?

Коли розпочиналося зимове сонцестояння, наші предкі вірили у знаки, традиції і дотримувалися повір'їв, які приводили до оновлення та очищення. У цей день старе сонце помирає, а нове народжується. Тож у кожної людини є шанс заново народитися для нового життя.

22 грудня 2019 року всі сили Космосу і Сонце допоможуть позбутися від тягарів, які вам заважають і тягнуть назад, зробити крок у новий період своєї долі. Цього дня добре проводити грошові обряди, щоб позбутися від енергії, яка тягне вас у борги та безгрошів'я.



Що треба зробити в день зимового сонцестояння

У народі люди кажуть: "Після сонцевороту хоч на курячий крок, та прибуде день". Це означає, що зміни на краще не "впадуть як сніг на голову", а все буде відбуватися поступово. Якщо ви почнете помічати найменші зміни у своєму житті, радійте і дякуйте за все, адже з кожним новим днем у ваше життя будуть приходити яскраві моменти.

Одним з найважливіших завдань цього дня є прийняття важливих рішень. Дайте собі обіцянку, визначіть цілі, йдіть до них, і з кожним днем, який буде ставати все довшим і довшим, ваші успіхи будуть більшими та вагомішими.

За прогнозами астрологів, цього дня треба позбутися від бруду в будинку і зустріти новий період свого життя з чистими думками.

Прикмети і традиції в день зимового сонцестояння

– Якщо цього дня спостерігається безвітряна погода, то в наступному році буде багатий фруктовий урожай.

– Тихий і морозний день – зима буде м'якою і сніжною.

– Погода 22 грудня буде такою ж через десять днів. Якщо цього дня почнеться завірюха, то Новий рік буде таким же сніжним.

– Якщо ви хочете рясний урожай – треба потрясти цього дня дерево.

– Дощитиме в цей день – очікуйте на мокру весну.