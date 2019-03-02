Деніел Крейг святкує день народження: найкращі фільми з актором
Британський актор Деніел Крейг у суботу, 2 березня, святкує день народження. Зірці фільмів про Джеймса Бонда виповнюється 51 рік.
Деніел Крейг найбільшу популярність здобув завдяки своїй грі у таких частинах "бондіани" як "Казино "Рояль", "Кванта милосердя", "007 Координати "Скайфол" і "007 Спектр".
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Однак запам'ятався актор своєю харизмою і талантом ще в інших стрічках. Журналісти LifeStyle 24 на честь дня народження легендарного артиста підготували підбірку найкращих п'яти фільмів, у яких зіграв Деніел Крейг.
Найкращі фільми за участю Деніела Крейга
"Лара Крофт. Розкрадачка гробниць"
Дивіться трейлер фільму "Лара Крофт. Розкрадачка гробниць": відео
"Проклятий шлях"
Дивіться трейлер фільму "Проклятий шлях": відео
"Золотий компас"
Дивіться трейлер фільму "Золотий компас": відео
"Дівчина з тату дракона"
Дивіться трейлер фільму "Дівчина з тату дракона": відео
"007: Спектр"
Дивіться трейлер фільму "007: Спектр": відео