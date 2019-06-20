Деніел Редкліфф розповів невідомий раніше факт про зйомки "Гаррі Поттера": подробиці

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Деніел Редкліфф
Деніел Редкліфф / Колаж: LifeStyle 24

Фільм "Гаррі Поттер" досі вважається одним із найулюбленіших "добрих фільмів" для дітей та дорослих. І навіть через майже 20 років після його виходу в світ головні герої розкривають таємниці, які залишалися за кадром.

Під час розмови з журналістами американського видання The Hollywood Reporter головний герой циклу фільмів про Гаррі Поттера розповів цікавий момент зі зйомок картини. 29-річний Деніел Редкліфф зізнався, що під час фільмування першої частини у нього та інших акторів виникали проблеми, які доводилося швидко вирішувати.

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Річ у тім, що перша частина "Гаррі Поттера" знімалася, коли головним героям було приблизно по десять років. Саме в цей час у дітей випадають молочні зуби і виростають постійні. Ця проблема спіткала одразу всіх акторів: Деніела Редкліффа (Гаррі Поттера), Емму Уотсон (Герміону Грейнджер) і Руперта Грінті (Рона Візлі).

Аби врятувати знімальний процес, режисерам та гримерам довелося зробити кожному з них свій зліпок щелепи з імітованими зубами. Під час випадання зубів маленькі актори одягали вставні щелепи, тим самим приховуючи відсутність зубів і шепелявість.

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Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Гаррі Поттер
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