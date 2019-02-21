Дерева у бруньках та снігопад: Іванка Трамп зачарувала зимовими фото Білого дому

Після Мюнхенської конференції донька Дональда Трампа повернулась до Вашингтона. Однак чарівна Іванка не почала хизуватись своїми ефектними знімками в мережі, а показала, як виглядає Білий дім взимку.

Іванка Трамп – не тільки ефектна красуня та успішний політик, а ще й активний блогер. Знаменита американка не забуває про своїх прихильників в Instagram та щоразу дивує їх яскравими знімками і результатами її роботи.

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Днями чарівна Іванка повернулась до Вашингтона. Після обговорень важливих питань на Мюнхенській конференції з питань безпеки політик вирішила не робити підсумки зустрічей, а показати своїм підписникам, як виглядає Білий дім взимку. Згідно з дописом, знімок Іванка Трамп зробила 20 лютого.

Перед камерою доньки президента постав засніжений Білий дім, який приголомшив красою. Іванка вирішила додати контрасту, показавши дерево з бруньками, на якому скупчилось чимало снігу.



Іванка Трамп показала фото Білого дому / Instagram / @ivankatrump

Окрім цього, ефектні фото з'явились і на офіційному сайті Білого дому. Зимові знімки резиденції президента США вразили користувачів мережі.



Білий дім взимку / Instagram / @whitehouse



Зимове фото Білого дому / Instagram / @whitehouse



Резиденція президента США / Instagram / @whitehouse