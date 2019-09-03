Девід Бекхем знявся в ефектній фотосесії для чоловічого журналу GQ і заговорив про сім'ю

Футболіст і чоловік знаменитої дизайнерки Вікторії Бекхем Девід прикрасив обкладинку британського глянцевого журналу GQ. В інтерв'ю британець заявив, що родина – це його найбільше досягнення в житті.

Девід Бекхем опублікував фото з обкладинки на своїй сторінці в Instagram та повідомив, що пройшло 20 років з того часу, як він вперше знявся на GQ. І тепер чоловік, який вдруге знявся для чоловічого глянцю, вражений тим шляхом, що він пройшов протягом цього часу.

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Автором знімків став фотограф Меттью Брукс, а за образи відповідала лондонська стилістка Кеті Кастерін. В інтерв'ю виданню футболіст розповів не лише про кар'єру, а про те, що його сім'я є для нього найважливішою і справжньою спадщиною. Також чоловік поділився секретами виховання дітей.

Моєю справжньою спадщиною має стати моя родина, яка має чотирьох дивовижних дітей, які є пристрасними, рішучими, ввічливими, які є добрими людьми. Ми з Вікторією завжди говоримо, що наша родина – це наше найбільше досягнення в житті,

– заявив він.



Девід Бекхем / British GQ

За словами Девіда, він дуже пишається тим, що створив міцну сім'ю з Вікторією.

"Ми одружені 20 років, а разом 23 роки, ми маємо любов, ми маємо сім'ю, у нас є кар'єра, ми маємо життя... Це наше все", – додав футболіст.



Девід Бекхем / British GQ

Крім того, в інтерв'ю Девід згадав, що завжди був амбітним у всьому, що він робить. "Незалежно від того, чи я граю перед 90 000 шанувальниками, або граю з дітьми вдома. Я завжди хочу перемогти. Мені завжди хочеться багато працювати", – наголошує він.



Девід Бекхем / British GQ

Девід Бекхем намагається навчити своїх дітей вміти правильно зробити вибір та відмовлятися від інколи непотрібних речей.

"Якщо ваші друзі йдуть гуляти у ніч на п'ятницю, ти маєш право відмовитися. Можливо у тебе наступного дня теніс, або ти в студії співаєш, або маєш стрільбу", – пояснює прикладом Девід.

Чоловік згадує, як йому батько завжди говорив: "Що б ти не робитимеш – наполегливо працюй".

І я думаю, що саме тому я мав кар'єру, яку я мав. Працюйте наполегливо, будьте пристрасні, дбайте про свою сім'ю. Кінець,

– підсумував Бекхем.



Девід Бекхем / British GQ



Девід Бекхем / British GQ



Девід Бекхем / British GQ

Девід Бекхем для British GQ: дивіться відео