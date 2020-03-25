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Девід і Вікторія Бекхеми придбали пентхаус у Маямі за 49 мільйонів доларів

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Девід і Вікторія Бекхем / Фото з відкритих джерел

Найкрасивіша голлівудська пара Девід та Вікторія Бекхеми живуть на дві країни – Великобританію та США. Ще у 2019 році знаменитості придбали розкішний пентхаус у Маямі, втім світлини апартаментів потрапили в мережу лише зараз.

Будинок в якому буде жити сімейство Бекхемів розташований на березі океану, а з вікон 62-го поверху відкривається вид на все місто.

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One Thousand Museum – це розкішний житловий комплекс знаменитої архітекторки Захи Хадід. Висота будівлі сягає 200 метрів і тепер це один з найвищих об’єктів у Маямі. Всього в будинку проживатимуть 100 власників. За даними ЗМІ, Бекхеми обрали один з найдорожчих пентхаусів у будинку, який коштував 49 мільйонів доларів.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@AlexanderTeam Just Listed One Thousand Museum Penthouse 5701, Miami, FL | Price: $17,995,000 A true mansion in the sky atop One Thousand Museum, a triumphant expression of great design by legendary architect Zaha Hadid. This full-floor penthouse has impressively proportioned spaces, highlighted by 12 foot ceilings, and the 86x26 foot great room. Terraces offer arguably the most spectacular views in Miami, combining bay, city, ocean, and endless blue sky. Attention to architectural detail is meticulous. Every interior door has custom-designed handles by Ms. Hadid, and the unique engineering created sweeping interior spaces. Just Listed Ultra-Luxury Penthouse 1000 Biscayne Blvd, 5701, Miami, FL 5 Bedrooms | 6 Full & 1 Half Bath | 9,910 Sq. Ft. ️Price: $17,995,000 #OneThousandMuseum5701 Listing ID: A10742675 Extraordinary amenities offer a bespoke lifestyle tailored to each resident, from the five-star spa with customized personal training to the indoor and outdoor pools, the private lounge offering aperitifs, and of course the rooftop helipad. @OrenAlexander & @TalAlexander @Isaac_Lustgarten #ATeam #AlexanderTeam @DouglasElliman @KnightFrank Learn how the Alexander Team can assist with all of your luxury real estate needs. #NYC #Miami #Hamptons #Aspen #LA

Допис, поширений Luxury Homes (@luxury_homes)

В апартаментах є декілька спалень і ванних кімнат. Інтер'єр витриманий в спокійних тонах з перевагою сірого та білого кольору.


Спальня в апартаментах

Частина квартир в будинку двоповерхові, а частина – багатоповерхові, у всіх є панорамні вікна від підлоги до стелі з видом на місто. На даху влаштовано вертолітну площадку, також до послуг мешканців комплексу – інфініті-басейн, бар, spa-салон, салон краси, сауна, спортивний зал і багато іншого.


Басейн в пентхаусі

Головною особливістю One Thousand Museum є незвичайна вигнута форма будівлі. За задумом архітекторки, конструкція повинна виглядати так, ніби немає структури, а замість цього є "плаваючим скелетом".


Екстер'єр будинку

Поки що невідомо, коли Девід і Вікторія Бекхем переїдуть в нові апартаменти. Зараз подружжя живе між двома країнами. Девід Бекхем працює в Америці, а Вікторія Бекхем займається власним дизайнерським бізнесом у Лондоні. Окрім цього, подружжя володіє величезним особняком у Лондоні та ще декількома об'єктами нерухомості по всьому світу.


Портрет головної архітекторки Захи Хадід


Фойє пентхаусу


Вид на місто з панорамних вікон


Відкрита тераса в будинку


Кухня пентхаусу

Фото: 1000museum.com

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Автор: Юлія Турелик
Теги: Ідеї для дому LifeStyle Декор і дім Дизайн Зіркова нерухомість Вікторія Бекхем
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