Дев'ята частина "Зоряних війн" побила рекорд "Месників" по касовому збору перед прем'єрою

Фінальний трейлер картини "Зоряні війни: Сходження Скайвокера" було опублікувано напередодні, 22 жовтня. Тоді ж стартували продажі квитків на майбутні сеанси, які миттєво побили попередній рекорд фільму "Месники: Завершення".

Традиційно після прем'єри фінального трейлера до фільму "Зоряні війни: Сходження Скайвокера" у багатьох країнах стартували передпрем’єрні продажі на майбутні покази. Незважаючи на те, що до прем'єри ще трохи більше, ніж півтора місяці, фанати "Зоряних воєн" активно скуповують квитки на сенси.

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Іноземне видання Deadline повідомляє, що каса квитків вже перевищила рекордну суму, яку нещодавно встановила картина "Месники: Завершення". Джерело посилається на дані, які надала компанія Atom Tickets, яка відповідає за продаж квитків у США, заявила, що "Зоряні війни" випередили "Месників" вже на 45%. А прем'єра дев'ятого епізода під назвою "Сходження Скайвокера" запланована на 19 грудня.



Постер дев'ятої частини "Зоряних воєн" / Facebook / @StarWars

Додамо, що тепер п'ятірка лідерів по допрем'єрним касовим зборам виглядає так:

1. "Зоряні війни: Сходження Скайвокера"

2. "Месники: Завершення"

3. "Месники: Війна нескінченності"

4. "Зоряні війни. Останній джедай"

5. "Ізгой-один. Зоряні війни. Історії"

Також нагадаємо, що станом на жовтень 2019 року фільм "Месники: Завершення" є найбільш касовою стрічкою в історії. Підрахунки доходу компанії Marvel після завершення показів у кінотеатрах сягнули рекордної суми – студія заробила 2,9 мільярда доларів. Зібравши таку суму "Месники" автоматично посунули "Аватар" з першого місця, який протримався там близько десяти років і у 2009 році зібрав у прокаті 2,79 мільярда доларів.



Постер фільму "Аватар" / Pinterest