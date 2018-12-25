Дев'ятеро дітей: сестри Кардашян-Дженнер презентували різдвяну листівку

Сімейство Кардашян-Дженнер традиційно щороку знімаються у спільній святковій фотосесії для різдвяної листівки. Цього року у зйомці брали участь лише молоді мами: Кім, Кайлі, Кортні і Хлої.

Нове фото Кім опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Однак на ньому немає матері зіркового сімейства і Кендалл Дженнер.

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Кардашян пояснила їхню відсутність у підписі до фото.

Ми робили цю фотографію в останній момент – у всьому винні наші з чоловіком напружені робочі графіки. Тоді ж ми зрозуміли, що краще за все буде сфотографувати всіх дітей нашого великого сімейства, тому запросили малюків провести з нами фотосесію. З Кендалл і мамою ми зустрілися одразу після цього. Щасливого Різдва від всієї нашої родини!

– заявила дружина Каньє Веста.

На листівці сестри позують у білому одязі зі своїми дітьми: Кім – з сином Сейнт і дочками Норт і Чикаго, Кайлі пригорнула дочку Стормі, а Кортні зображена з донькою Пенелопою і синами Мейсоном і Рейном, Хлої – з донькою Тру.

Крім того, на знімку ще є спільна дочка Роба Кардашян і Блек Чайни – 2-річна Дрім.



Сімейство Кардашян / Instagram / @kimkardashian

До слова, минулого року родина також фотографувалася з дітьми, однак без Кайлі Дженнер. На думку шанувальників, торік Кендалл також не брала участі у фотозйомці, а її просто додали у фоторедакторі.