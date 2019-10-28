Дипломати Японії прокоментували вбрання Олени Зеленської на інтронізації імператора

У посольстві Японії опублікували офіційну подяку Володимиру та Олені Зеленській за участь в знаковій для держави події – інтронізації імператора Нарухіто. Не оминули посли і вбрання президентського подружжя, яке, за їхніми словами, відповідало урочистому заходу.

Відповідне звернення японські дипломати розмістили на офіційній фейсбук-сторінці відомства. У відкритому листі вони не тільки подякували президентському подружжю, але й наголосили на важливості їхньої присутності на інтронізації імператора Нарухіто. Поява Володимира та Олени Зеленських стало початком співпраці двох держав, а вбрання першої леді підкреслило повагу українців до культури Японії.

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"Участь президентського подружжя у церемонії інтронізації є важливим етапом у наших двосторонніх відносинах. Їхній одяг також добре гармоніював з благородною атмосферою і справив на японське суспільство дуже позитивне враження про подружжя та Україну як державу", – зазначили у посольстві.

Як раніше повідомляли журналісти LifeStyle 24, інтронізація імператора Нарухіто відбулась 22 жовтня 2019 року. На урочистій церемонії в Токіо побували запрошені високопосадовці з 200 держав світу. Серед них – представники королівських родин та високопосадовці, зокрема Володимир та Олена Зеленські.

До японського турне перша леді України готувалась за місяць. Олена Зеленська замовила сукню у дизайнера Івана Фролова, який врахував всі тонкощі дрес-коду і традиції держави. Модельєр запевнив, що вбрання знаменитої українки не тільки підкреслило її струнку фігуру, але й символізувало чистість думок та змін. Красувалась Олена Зеленська у вечірній сукні жовтого кольору, яка поєднала національні елементи Японії та України.

Для денного виходу на офіційну церемонію інтронізації була зшита сукня-футляр сонячно-жовтого кольору в пастельних тонах. Кольори було обрано з палітри, що відповідає японським традиціям, адже за ними певні відтінки можна носити виключно в конкретні сезони. Ідея костюму полягає у тому, щоб поєднати елементи та крій українського народного костюма з мотивами національного японського одягу,

– розповів Іван Фролов.



Олена Зеленська в Японії / Пресслужба дизайнера

Зачіску Олена Зеленська також зробила в японському стилі: вона сплела волосся та прикрасила його особливою шпилькою.



Стильний вихід Олени Зеленської / Пресслужба дизайнера