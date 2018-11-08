Директор Victoria's Secret Ян Сінгер подала у відставку: загадкові причини

Західні ЗМІ вибухнули резонансною новиною: виконавчий директор Victoria's Secret Ян Сінгер подала у відставку. Ймовірною причиною цього став скандал із заявою директор по маркетингу Еда Разека щодо концепції бренду.

Як відомо, 8 листопада у Нью-Йорку з чималим розмахом відбулось грандіозне шоу Victoria's Secret. Для презентації нової колекції бренд запросив провідних моделей світу. Стрункі та розкішні манекенниці у спокусливій білизні пройшлись подіумом під спів популярних артистів.

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Минув всього тиждень після гучного шоу, як виконавчий директор бренду Ян Сінгер покинула свою посаду. Внаслідок цього продажі компанії знизились на 5%.

За інформацією Time, глава Victoria's Secret звільнилась після 2 років роботи. Наразі достеменно невідомо, чому Ян Сінгер відмовилась від престижної посади. У ЗМІ підозрюють, що сталось це через резонансне інтерв'ю маркетингового директора Victoria's Secret Еда Разека. Представник фірми заявив, що бренд не співпрацює з транс-моделями і plus-size через те, що вони призведуть до руйнування "фантазії", яку створюють знамениті "ангели". Після чималого скандалу Ед Разек все ж вибачився перед громадськістю, однак глава Victoria's Secret змушена була подати у відставку.

До слова, на скандальну заяву Еда Разека різко відреагувала пишнотіла модель Тесс Холідей. Зірка оголосила бойкот Victoria's Secret та закликала прихильників долучитись до її протесту. Манекенниця додала, що компанія повинна дбати про всіх жінок та шити білизну різних розмірів.