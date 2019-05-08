Disney оприлюднив дати прем'єр найочікуваніших фільмів на найближчі 8 років
Кінокомпанія Disney є однією з найуспішніших та найпопулярніших організацій у світі. За останній рік вони зняли понад п'ять римейків та багато нових фільмів. Так, аби глядачі не втрачали любопитність і знали, на що їм очікувати найближчим часом, представники компанії оголосили дати прем'єр на кілька років наперед.
Про це повідомляється на сайті Pure Wow.
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Творці проектів здивували заявою про зйомки чотирьох наступних частин найприбутковішого фільму за останні десять років – «Аватар», оскільки після студії 20th Century Fox, над створеними ними проектами працюватиме Disney.
Дати прем'єр 4 частин "Аватара":
17 грудня 2021-го - "Аватар 2";
22 грудня 2023-го - "Аватар 3";
19 грудня 2025-го - "Аватар 4";
17 грудня 2027-го - "Аватар 5".
Дати прем'єр трьох нових частин "Зоряних війн":
16 грудня 2022-го;
20 грудня 2024-го;
18 грудня 2026-го.
Також до списку найочікуваніших блокбастерів потрапили фільми кіносвіту Marvel.
Дати прем'єр восьми майбутніх картин від Marvel, які ще не отримали назв:
1 травня 2020-го;
6 листопада 2020-го;
12 лютого 2021-го;
7 травня 2021-го;
5 листопада 2021-го;
18 лютого 2022-го;
6 травня 2022-го;
29 липня 2022-го.