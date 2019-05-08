Disney оприлюднив дати прем'єр найочікуваніших фільмів на найближчі 8 років

Кінокомпанія Disney є однією з найуспішніших та найпопулярніших організацій у світі. За останній рік вони зняли понад п'ять римейків та багато нових фільмів. Так, аби глядачі не втрачали любопитність і знали, на що їм очікувати найближчим часом, представники компанії оголосили дати прем'єр на кілька років наперед.

Про це повідомляється на сайті Pure Wow. Читайте також: Найбільша угода століття коштує 71 мільярд доларів: компанія Disney купила відому кіностудію Творці проектів здивували заявою про зйомки чотирьох наступних частин найприбутковішого фільму за останні десять років – «Аватар», оскільки після студії 20th Century Fox, над створеними ними проектами працюватиме Disney. Дати прем'єр 4 частин "Аватара": 17 грудня 2021-го - "Аватар 2";

22 грудня 2023-го - "Аватар 3";

19 грудня 2025-го - "Аватар 4";

17 грудня 2027-го - "Аватар 5". Дати прем'єр трьох нових частин "Зоряних війн": 16 грудня 2022-го;

20 грудня 2024-го;

18 грудня 2026-го. Також до списку найочікуваніших блокбастерів потрапили фільми кіносвіту Marvel. Дати прем'єр восьми майбутніх картин від Marvel, які ще не отримали назв: 1 травня 2020-го;

6 листопада 2020-го;

12 лютого 2021-го;

7 травня 2021-го;

5 листопада 2021-го;

18 лютого 2022-го;

6 травня 2022-го;

29 липня 2022-го.