Disney оприлюднив дати прем'єр найочікуваніших фільмів на найближчі 8 років

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Дати прем'єр фільмів від Disney на 8 років вперед
Дати прем'єр фільмів від Disney на 8 років вперед / galleryroulette.com

Кінокомпанія Disney є однією з найуспішніших та найпопулярніших організацій у світі. За останній рік вони зняли понад п'ять римейків та багато нових фільмів. Так, аби глядачі не втрачали любопитність і знали, на що їм очікувати найближчим часом, представники компанії оголосили дати прем'єр на кілька років наперед.

Про це повідомляється на сайті Pure Wow.

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Творці проектів здивували заявою про зйомки чотирьох наступних частин найприбутковішого фільму за останні десять років – «Аватар», оскільки після студії 20th Century Fox, над створеними ними проектами працюватиме Disney.

Дати прем'єр 4 частин "Аватара":

17 грудня 2021-го - "Аватар 2";
22 грудня 2023-го - "Аватар 3";
19 грудня 2025-го - "Аватар 4";
17 грудня 2027-го - "Аватар 5".

Дати прем'єр трьох нових частин "Зоряних війн":

16 грудня 2022-го;
20 грудня 2024-го;
18 грудня 2026-го.

Також до списку найочікуваніших блокбастерів потрапили фільми кіносвіту Marvel.

Дати прем'єр восьми майбутніх картин від Marvel, які ще не отримали назв:

1 травня 2020-го;
6 листопада 2020-го;
12 лютого 2021-го;
7 травня 2021-го;
5 листопада 2021-го;
18 лютого 2022-го;
6 травня 2022-го;
29 липня 2022-го.

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Теги: LifeStyle Голлівуд Новини LifeStyle Кіно
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