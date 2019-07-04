Disney зайнявся екранізацією "Русалоньки": роль Аріель зіграє 19-річна Холлі Бейлі

Кінокомпанія Disney не знає відпочинку. Після багатьох екранізацій відомих мультфільмів і фільмів з 90-х і 2000-х представники студії вирішили перезняли ще "Русалоньку" і навіть назвали ім'я акторки, яка зіграє головну роль.

Чимало знятих екранізацій за мотивами старих фільмів чи анімаційних картин не говорять про те, що в представників студії Disney вичерпалися ідеї. Це говорить тільки про те, що такі римейки або приквели користуються неабиякою популярністю. Тому компанія вирішила зайнятися новою екранізацією однієї з улюблених казкових героїнь – Русалоньки. Про це пише на сайті Variety.

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Для виконання ролі русалоньки Аріель команда обрала 19-річну темношкіру акторку Холлі Бейлі. На думку режисера фільму Роба Маршалла, американка ідеально зобразить образ головної героїні. А все тому, що в ній поєднуються "душа, молодість і невинність", а також вона володіє "милим співочим голосом". Для Холлі Бейлі роль Русалоньки стане першою головною роллю.

Також варто відзначити, що у джерелі зазначається, що всі оригінальні саундтреки з фільму, який побачив світ у 1989 році, потраплять і до нової стрічки.



