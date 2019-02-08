Діта фон Тіз повністю оголилась на сцені: фото 18+

Королева бурлеск-шоу Діта фон Тіз полюбляє епатувати в мережі. Та цього разу вона зуміла перевершити себе: на сторінці знаменитої американки з'явилось оголене фото, яке розбурхало мережу.

Яскраві костюми із блиском та сексуальна білизна – чим тільки не приголомшувала Діта фон Тіз своїх прихильників. Та особливе місце у її творчості займає бурлеск-шоу, яке вона вміло прикрашає своїм звабливим тілом і фантастичною жіночністю.

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Так, днями на сторінці зірки в Instagram з'явилось чергове фото з шоу, яке нещодавно прогриміло у готелі Mandrake, що в Лондоні. Перед глядачами Діта фон Тіз повністю оголилась, засвітивши сексапільні форми. При цьому акторка позувала у великому келиху для мартіні.

Знаменитість зняла ажурну білизну, залишивши тільки наліпки на грудях зі срібною бахромою. На іншому фото Діта фон Тіз грайливо прикрила оголене тіло знятим корсетом. Згідно із фото, шоу було дуже спекотним.