Діта фон Тіз повністю оголилась на сцені: фото 18+

682
Діта фон Тіз повністю оголилась перед камерою
Діта фон Тіз повністю оголилась перед камерою / Instagram / @ditavonteese

Королева бурлеск-шоу Діта фон Тіз полюбляє епатувати в мережі. Та цього разу вона зуміла перевершити себе: на сторінці знаменитої американки з'явилось оголене фото, яке розбурхало мережу.

Яскраві костюми із блиском та сексуальна білизна – чим тільки не приголомшувала Діта фон Тіз своїх прихильників. Та особливе місце у її творчості займає бурлеск-шоу, яке вона вміло прикрашає своїм звабливим тілом і фантастичною жіночністю. 

Читайте також: Оголені Леся Нікітюк та "НеАнгели" з'явились в еротичному календарі: фото 18+

Так, днями на сторінці зірки в Instagram з'явилось чергове фото з шоу, яке нещодавно прогриміло у готелі Mandrake, що в Лондоні. Перед глядачами Діта фон Тіз повністю оголилась, засвітивши сексапільні форми. При цьому акторка позувала у великому келиху для мартіні. 

Знаменитість зняла ажурну білизну, залишивши тільки наліпки на грудях зі срібною бахромою. На іншому фото Діта фон Тіз грайливо прикрила оголене тіло знятим корсетом. Згідно із фото, шоу було дуже спекотним. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Dita Von Teese (@ditavonteese)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Dave Benett (@davebenett)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Dita Von Teese (@ditavonteese)

 

blog_ava
Садовий оприлюднив угоду, яку пропонував Порошенко для зняття сміттєвої блокади Львова
сьогодні
16411
Теги: LifeStyle Еротика Мода
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Де погуляти у Дніпрі: дивовижні місця, які варто відвідати кожному
сьогодні 21:01 Де погуляти у Дніпрі: дивовижні місця, які варто відвідати кожному
Наталя Боднар 441
Гурт Bahroma розкрив свій козир на Нацвідборі до Євробачення-2019: несподіване зізнання
сьогодні 16:40 Гурт Bahroma розкрив свій козир на Нацвідборі до Євробачення-2019: несподіване зізнання
422
Освіта політолога, подорож в СРСР і продаж ескізів: як йшов до успіху модельєр Christian Dior
сьогодні 16:00 Освіта політолога, подорож в СРСР і продаж ескізів: як йшов до успіху модельєр Christian Dior
Марта Вересюк 131
Таке запашне какао: корисні властивості ароматного напою
сьогодні 14:30 Таке запашне какао: корисні властивості ароматного напою
Юлія Девда 1446
Київський торт – рецепт та поради з приготування
сьогодні 13:15 Київський торт – рецепт та поради з приготування
Богданна Рибак 566
Найстильніші чорні сукні: топ-5 виходів на червоній доріжці кінофестивалю Берлінале-2019
7 лютого 20:46 Найстильніші чорні сукні: топ-5 виходів на червоній доріжці кінофестивалю Берлінале-2019
1345
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук