Дитяче свято без солодкого: деталі конфлікту між Кім та Кортні Кардашян

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Сестри Кім та Кортні Кардашян / Instagram /@kimkardashian

Зірки реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" продовжують афішувати родинні стосунки. Цього разу причиною суперечки між сестрами Кім та Кортні стало меню дитячої вечірки. Свято у стилі CandyLand не оцінила Кортні, яка забороняє дітям вживати продукти з харчовими барвниками та надмірним вмістом цукру.

В анонсі на недільний епізод "Keeping up with the Kardashians" 39-річна Кім Кардашян запропонувала своїй старшій сестрі Кортні організувати вечірку до шостого дня народження дочки Норт. За тематику свята зірка вирішила обрати CandyLand, що предбачає багато солодощів на святковому столі. 

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Але погляди сестер на святкування були протилежними. Кортні наполягала на тому, щоб дітям подавали лише органічні цукерки. Вона пояснила це тим, що харчовий барвник у звичайних солодощах дуже шкодить здоров'ю дітей. 

Абсолютно без цукру, без глютену, без вечірок, без забав, тому що Кортні вирішила, що це шкідливо. Насправді не про таке святкування дня народження мріють діти,
– поскаржилася на сестру Кім. 

Кортні зауважила, що харчові барвники породжують численні хвороби. Саме тому вона пропагує лише "здорові" бренди. Кортні неодноразово публічно заявляла, що користується тільки натуральною косметикою без ароматизаторів і небезпечних консервантів. Минулого року вона приєдналася до обговорення закону про правила в індустрії краси. 

Це про дитячу вечірку, це не про твій бренд!
– розлючено відреагувала Кім Кардашян. 

Цю перепалку між сестрами вдалося врегулювати лише матері зіркового сімейства. Кріс Дженнер зупинила словесну перепалку своїх доньок і зауважила, що свято варто перенести. 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Кім Кардашян Кортні Кардашян Зіркові діти
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