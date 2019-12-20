24 канал техно Економіка Здоровʼя спорт футбол дизайн auto Освіта 24 Likar Дизайн покер
more

Дівчина Бонда: з життя пішла французька акторка Клодін Оже

1178 Читать новость на русском
Клодін Оже та Шон Коннері / Daily Mail

У віці 78 років у Парижі померла відома акторка та "Міс Франція 1958" Клодін Оже. Шикорому колу глядачів зірка запам'яталася роллю першої французької дівчини Джеймса Бонда у фільмі "Кульова Блискавка".

Легендарна Клодін Оже померла в Парижі в четвер, 19 грудня. Акторці було 78 років. Вона ввійшла в історію світового кінематографу, ставши першою французькою дівчиною агента 007. 

Читайте також: Померла солістка гурту Roxette: біографія Марі Фредрікссон

Клодін оже
Французька акторка Клодін Оже / Getty Images

Її шлях до слави розпочався з модельної кар'єри. У 1958 році Клодін Оже завоювала титул "Міс Франція". Згодом вона представляла свою країну на конкурсі "Міс світу", де їй вдалося посісти друге місце.

клодін оже
Клодін Оже на "Міс світу" / Daily Mail

Через деякий час Клодін запросили знятися у драматичній кінострічці "Крістіна" з Ромі Шнайдер і Аленом Делоном. 1962 року вона зіграла головну жіночу роль у фільмі "Залізна маска" за участю Жана Маре. Однак справжню всесвітню славу Клодін Оже принесла роль Доміно в четвертому фільмі бондіани картині "Кульова блискавка", де вона грала разом з Шоном Коннері.

кульова блискавка
Клодін Оже та Шон Коннері / Daily Mail

Монета вартістю 5 гривень з'явилася в обігу в Україні: фото
сьогодні
8609
Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Новини LifeStyle Втрати Джеймс Бонд
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
19 грудня 20:23 Як обрати новорічну сукню: поради від стиліста
Юлія Девда 380
19 грудня 19:55 Гірськолижні курорти Карпат: куди можна відправитися на відпочинок
Анастасія Ковач-Петрушенко 7706
19 грудня 16:01 Як знаменитості прикрасили новорічну ялинку: яскрава фотопідбірка
Юлія Михайлова 594
19 грудня 06:10 Найкращі українські прем'єри 2019 року: що обов'язково варто подивитися
Юлія Турелик 1469
18 грудня 18:50 Подарунки колегам на Новий рік: безпрограшні варіанти, які сподобаються усім
Яніна Ткачук 3029
Новини
Більше новин
Залиште відгук