Дівчина Бонда: з життя пішла французька акторка Клодін Оже

У віці 78 років у Парижі померла відома акторка та "Міс Франція 1958" Клодін Оже. Шикорому колу глядачів зірка запам'яталася роллю першої французької дівчини Джеймса Бонда у фільмі "Кульова Блискавка".

Легендарна Клодін Оже померла в Парижі в четвер, 19 грудня. Акторці було 78 років. Вона ввійшла в історію світового кінематографу, ставши першою французькою дівчиною агента 007.

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Французька акторка Клодін Оже / Getty Images

Її шлях до слави розпочався з модельної кар'єри. У 1958 році Клодін Оже завоювала титул "Міс Франція". Згодом вона представляла свою країну на конкурсі "Міс світу", де їй вдалося посісти друге місце.



Клодін Оже на "Міс світу" / Daily Mail

Через деякий час Клодін запросили знятися у драматичній кінострічці "Крістіна" з Ромі Шнайдер і Аленом Делоном. 1962 року вона зіграла головну жіночу роль у фільмі "Залізна маска" за участю Жана Маре. Однак справжню всесвітню славу Клодін Оже принесла роль Доміно в четвертому фільмі бондіани картині "Кульова блискавка", де вона грала разом з Шоном Коннері.



Клодін Оже та Шон Коннері / Daily Mail