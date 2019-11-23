Дівчина Роналду продемонструвала спокусливі форми: фото

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Дівчина Роналду Джорджина Родрігес / Instagram /@georginagio

Красуня Джорджина Родрігес часто позує у відвертих образах. Статус супутниці одного з найвідоміших футболістів планети зобов'язує тримати себе у гарній формі. Одним із останніх фото модель вирішила показати всю красу свого стрункого тіла.

Нападник італійського футбольного клубу "Ювентус" та Джорджина Родрігес вперше відкрито з'явилися на публіці на початку 2017 року на церемонії FIFA Football Awards під час нагородження Роналду четвертим у його кар'єрі Золотим м'ячем. Відтоді дівчина постійно оприлюднює фото зі спільних поїздок та родинного життя. 

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Днями Джорджина Родрігес опублікувала пікантне фото на своїй сторінці в інстаграмі. На ньому дівчина позує без бюстгальтера. На ній були лише лосини сірого кольору та хустинка, що покривала волосся. На світлині дівчина сидить на підлозі, обернена від фотографа. Проте такий ракурс дозволяє підкреслити підтягнуті сідниці моделі. 

Нещодавно Джорджина Родрігес стала обличчям бренду жіночої білизни Yamamay. На сторінці в інстаграмі дівчина похизувалася результатом спільної роботи над кампейном. 

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Еротика Зіркові романи Кріштіану Роналду
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