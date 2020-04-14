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Дівчина з села: Ольга Фреймут зізналася, як їй вдалося втілити казку в життя

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Ольга Фреймут / Instagram / @freimutolia

Популярна українська телеведуча Ольга Фреймут відверто розповіла про походження та ставлення до себе, а також зізналася, що досягла того, про що мріяла, завдяки підтримці батьків, гарній освіті та етикету.

Багатьом із нас часто дорікають, що ми родом із провінції і ніби відрізняємося від інших. Проте це не так. Де б ви не народилися, завжди маєте можливість досягнути того, що бажаєте. Це на власному прикладі доводить Ольга Фреймут. Знаменитість опублікувала на особистій інстаграм-сторінці допис, у якому розповіла, як їй вдалося досягти успіху.

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Ольга родом з містечка Новий Розділ, що на Львівщині. Ведуча зізнається, її часто лякають, що вона дівчина з села і там її місце. Проте каже, що за жодних обставин не попрощалася б з провінцією. Жінка пишається своїм походженням, вбачає в ньому свою силу та унікальність. 

Невиразній мені, дівчинці Олі з Нового Роздолу, вдалося втілити казку у життя. Завдяки підтримці батьків, гарній освіті та етикету. Королівські манери щодня робили з моєю долею чудеса. Бо хто сказав, що етикет – перевага багатих та титулованих? Етикет доступний кожному!
– написала Фреймут в публікації.


Телеведуча Ольга Фреймут / Instagram / @freimutolia

Ольга полюбляє ділитися корисними порадами та власним досвідом з підписниками. Телеведуча зазначила, що бажає передати свої знання прихильникам і вже почала роботу над авторським марафоном. 

Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Ольга Фреймут
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