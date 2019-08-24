Дівчиною місяця журналу Playboy вперше стала модель-трансгендер: сексуальні фото Джини Росеро

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Джина Росеро
Джина Росеро / Instagram / @geenarocero

Популярний американський журнал розважального характеру Playboy представив головну дівчину нового випуску. Так, моделлю серпневого номера стала 35-річна модель-трансгендер Джина Росеро.

За останні кілька років фешн-індустрія кардинально змінює погляди на форми, зовнішність та навіть стать моделей, які виходять на подіуми. Так, нещодавно бренд Victoria's Secret повідомив про співпрацю з моделлю-трансгендером Валентиною Сампайо, після чого представники глянцю Playboy оголосили, що зіркою серпня також обрали трансгендерну дівчину. Про це повідомляє видання People

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Варто додати, що у 2018 році трансгендер вперше з'явився на обкладинці Playboy.

Бути частиною культової сім'ї Playboy, яка давно виступає за свободу та індивідуальність, це те, що я приймаю з великою відповідальністю,
– сказала в одному з інтерв'ю Джина.

Модельна кар'єра Джини розпочалася, коли їй був 21 рік. За 14 років у фешн-галузі вона змогла знятися та обкладинки Harper's Bazaar India, а також у кліпі відомого виконавця The Weekend The Knowing. Джина Росеро також зізналася, що довго приховувала те, що вона трансгендер, оскільки раніше представники фешн-індустрії дуже скептично ставилися до цього факту. Однак у 2014 році вона шокувала усіх правдою, тому що, за її словами, втомилася жити подвійним життям.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений GeenaRocero (@geenarocero)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений GeenaRocero (@geenarocero)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений GeenaRocero (@geenarocero)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений GeenaRocero (@geenarocero)

 

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Теги: LifeStyle Еротика Новини LifeStyle Playboy
Джерело: LifeStyle 24
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