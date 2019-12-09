"Диво-жінка 2": мережу підриває перший трейлер до супергеройського фільму за коміксами DC

Як і обіцяли творці картини "Диво-жінка 1984", перший трейлер до фільму з'явився в мережі напередодні, 8 грудня. Здається, в найближчих півроку фанатам супергеройської стрічки варто чекати чимало сюрпризів від творців, які неабияк стараються підігріти інтерес у прихильників, що в очікуванні "Диво-жінки 2".

Кінокомпанія Warnes Bros., яка займається зйомками другої частини фільму "Диво-жінка 2", одразу після 20-секундного тизера презентувала кількахвилинний перший трейлер. Відео з'явилося на популярних ютуб-каналах, зокрема, KinoCheck International.

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Варто додати, що в одному з інтерв'ю нова глава кінокомпанії Warnes Bros. Енн Снафф зізналася, що в їхній компанії саме Диво-жінку вважають основним персонажем DC. А також вона назвала її роль у коміксах DC важливішою, ніж Супермен і Бетмен. Тож, фанати персонажа можуть бути впевнені – на них чекає приголомшлива екранізація.

Нагадаємо, головну роль у фільмі "Диво-жінка 2" зіграє ізраїльська акторка з українським корінням Ґал Ґадот. Днями на своїй сторінці в інстаграмі вона опублікувала перший ефектний тизер до стрічки з її участю.

Сюжет "Диво-жінки 1984" розгортається навколо тієї ж самої героїні, яка продовжує відстоювати феміністичні погляди і воювати за мир і справедливість. Однак найбільшим сюрпризом для шанувальників фільму стане поява нового персонажа – бізнесмена Максвелла Лорда. Він прийшов, щоб отримати владу над всім світом. Лорд мріє про всемогутність і шукає магічні артефакти по всьому світу. Однією із його знахідок стала Енн Міневра, відома археологиня, яку він перетворив у монстра Гепарда. Саме з нею доведеться вести боротьбу Диво-жінці Діані.

Компанію Ґал Ґадот на знімальному майданчику також склали глядачами Стівен Тревор, Педро Паскаль, Конні Нільсен, Габріелла Вайлд, Кріс Пайн та інші. Режисером фільму "Диво-жінка 2" виступила Петті Дженкінс. Дата виходу фільму "Диво-жінка 1984" запланована на червень 2020 року.

"Диво-жінка 1984": трейлер до фільму дивитися онлайн