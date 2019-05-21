Дієти та страждання від анорексії: зірка "Гри престолів" Софі Тернер шокувала черговим зізнанням

Голлівудська акторка Софі Тернер, яка отримала світову славу завдяки ролі Санси Старк у "Грі престолів", приголомшила черговим зізнанням про своє здоров'я. Зірка відверто заявила, що колись страждала від анорексії та мучила організм виснажливими дієтами.

Про це вона розповіла під час інтерв'ю The Sunday Times. Софі Тернер зазначила, що у підлітковому віці виснажувала свій організм дієтами, які лише шкодили її здоров'ю. Отримавши бажану стрункість, акторка не зупинилась, відтак у 19 років лікарі виявили у неї анорексію. Та навіть після оголошення такого діагнозу зірка не могла сприймати свою зовнішність і продовжувала зберігати дієту.

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Врятуватись від смерті 23-річна Софі Тернер зуміла завдяки курсу терапії з психологом та стосункам. За словами акторки, саме роман зі співаком Джо Джонасом повпливав на її одужання. Артист при перших зустрічах звернув увагу на харчування красуні та навіть хотів розірвати стосунки через це. Відтак Софі Тернер вирішила обрати кохання замість нав'язливої ідеї худнути.

Він сказав, що не може бути зі мною, поки я не полюблю себе. Він не може бачити, що я люблю його більше, ніж саму себе,

– розповіла Софі Тернер.

Упродовж року зірка "Гри престолів" відновлювала своє фізичне та емоційне здоров'я. Софі Тернер зізналась, що дієти призвели до значних гінекологічних проблем. Тому наразі знаменита акторка лікується та відмовляється від ролей, де потрібно стежити за вагою та худнути.

Це не вперше Софі Тернер розповідає громадськості про своє здоров'я. Раніше зірка "Гри престолів" зізнавалась про затяжну депресію, яка ледь не призвела до самогубства. Проблеми із психічним здоров'ям у неї почались у 17, а через напружні зйомки у сазі вони лише загострились.

Що відомо про роман Софі Тернер та Джо Джонаса?

Пара почала зустрічатись ще у листопаді 2016 року. Тоді журналісти помітили перший спільний вихід музиканта-ловеласа Джо Джонаса та акторки Софі Тернер на MTV EMA. Інсайдери стверджували, що закохані не відходили один від одного та демонстрували ніжність на публіці. Однак самі знаменитості відмовлялись коментувати роман. Згодом мережа почала рясніти романтичними фото Софі та Джо, а 2 травня 2019 року стало відомо про їх весілля.