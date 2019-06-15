Дизайнер Андре Тан прокоментував весільне вбрання Насті Каменських

З часу несподіваного весілля репера Потапа та співачки Насті Каменських минув майже місяць, проте досі ця тема залишається однією з найбільш обговорюваних в Україні. До коментування долучився і відомий дизайнер Андре Тан, який розповів, чому вибір сукні нареченої був правильним.

Після оприлюднення перших знімків з весілля Потапа і Насті Каменських мережа вибухнула від шквалу коментарів. Одні люди із захопленням переглядали знімки, засипаючи зіркову наречену компліментами, інші – гостро розкритикували її. Як повідомляє 1+1, прокоментувати одяг вирішив Андре Тан, який всередині березня вперше презентував весільну колекцію суконь.

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За його словами, артистка чудово підібрала вбрання. Андре Тан зробив висновок, що Настя Каменських врахувала всі переваги своєї фігури та яскраво підкреслила її. Низ сукні нагадав дизайнеру хвіст русалки завдяки фасону та тканині-сітці, а шлейф зробив акцент на стрункій талії Насті Каменських. Водночас рукави додали тендітності образу нареченої.

Настя зробила собі глибокий V-подібний виріз, який "видовжує" поставу та робить її стрункішою. На рукавах у Насті була вишивка, тому руки мали красивий, тендітний вигляд,

– додав Андре Тан.

Що відомо про весілля Потапа і Насті Каменських?

Пара до останнього тримала інтригу щодо весілля та тільки в день церемонії, 23 травня, оголосила про весілля. При цьому зірки обрали оригінальний спосіб для оголошення інформації: Потап опублікував кліп до пісні "Константа", у якому зізнався в коханні Насті Каменських. Це було своєрідне продовження до треку "Обіцяю" від NK.

Весільна церемонія Потапа і Насті відбулась 23 травня у ресторані, розташованому неподалік Києва. До вівтаря співачка пішла у сукні від бренду "Novias", а репер – у світлому класичному костюмі. На урочисте свято наречені запросили ледь не весь український шоу-бізнес, зокрема, Катю Осадчу і Юрія Горбунова, Дмитра Ступку з дружиною Поліною, Надю Дорофєєву та Володимира Дантеса, "Позитива" з дружиною, Камалію і мільярдера Мохаммада Захура, Вєрку Сердючку, Руслана Квінту з дружиною ді-джеєм Nana, Ірину Горову, Юрія Нікітіна та Ольгу Горбачову.