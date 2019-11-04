Дизайнер Зак Позен закриває власний бренд

Популярний американський дизайнер, власник House of Z Зак Позен оголосив про закриття свого іменного бренду. Одяг від Zac Posen був улюбленим для багатьох знаменитостей: його одягали Ріанна, Сара Джессіка Паркер, Коко Роша, Мішель Обама, Аманда Сейфрід, Наомі Кемпбелл, Селін Діон та інші.

Про це Зак Позен розповів виданню WWD. За його словами, таке рішення стало несподіваним і негайним. Дизайнер зізнається, що вони з партнерами намагалися будь-якими способами зробити все можливе, щоб закриття не сталося. Відомо, що компанія вже продавала нову весняну колекцію, але робота була зупинена в один день.

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Інвестиційна компанія Рона Берклі хотіла продати свою частку Zac Posen, однак покупця не вдалося знайти. Потім дизайнер брав участь в декількох переговорах, але всі вони безрезультатні.

"Ми зрозуміли, що виходу немає... Я намагався знайти правильних стратегічних партнерів в цей важкий для ритейлу період. Але час вийшов", – сказав Позен.

На своїй сторінці в інстаграмі модельєр опублікував спільне фото з командою. У підписі Зак подякував за незмінну підтримку і відданість компанії.

"Я хочу висловити своє визнання неймовірною командою і всім, хто були зі мною... Я зберігаю гордість за все, що ми створили, і надію на майбутнє. З любов'ю, ЗП", – написав чоловік у підписі.

Зак Позен додав, що тепер у нього розпочався новий етап в житті і те, що з ним назавжди залишається його креатив.

Сподіваюся, у мене попереду довга кар'єра. Мені потрібно трохи часу подумати про майбутнє. Я був зосереджений на своєму бренді протягом довгого часу. Тепер у мене новий етап. Подивимося що буде далі. Але у мене завжди буду я. І у мене завжди буде моя творчість,

– заявив дизайнер.