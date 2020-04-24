Дизайнерка весільної сукні Меган Маркл розповіла про співпрацю з нею

Дизайнерка Клер Уейт Келлер створювала весільну сукню для Меган Маркл два роки тому, коли та виходила заміж за принца Гаррі. Увесь світ спостерігав за розкішною церемонією, а образом нареченої ще довго захоплювалися мільйони жінок. Тепер Клер зізналася, що ставила себе на місце Меган, щоб створити ідеальну сукню.

Кожне королівське весілля – це неймовірне торжество, за яким спостерігають мільйони. Особливу увагу приділяють образу нареченої. Відома дизайнерка Клер Уейт Келлер, яка була креативною директоркою Givenchy, на особистій сторінці в інстаграмі розповіла про співпрацю з Меган та підготовку до весілля.

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Модельєрка опублікувала серію весільних світлин Меган та розповіла про дні напередодні одного із найвизначніших днів у житті дружини принца Гаррі.

Два роки тому я була на фінальній примірці дуже секретної сукні. Тоді я відчувала багато емоцій. Весільні сукні для дизайнера – це одні із найбільш захопливих та прекрасних, та в той же час особистих моментів. У кожну потрібно вкласти всі почуття, які є в нареченої,

– розповіла дизайнерка.



Весілля принца Гаррі та Меган Маркл / Фото: Getty Images

Для того, щоб виконати усі побажання Меган та створити ідеальну сукню, Клер мала поставити себе на місце королівської нареченої та зрозуміти, що та хоче бачити на собі в день весілля. Клер та Меган мали багато зустрічей перед тим, як зробили бажане.

Навчившись відпускати свої емоції і приймати почуття тих, для кого ви створюєте образ, можна започаткувати неймовірно близькі стосунки. Після багатьох годин розмов та зустрічей, поступово, всі частини цієї дивовижної історії зійшлися в одну,

– написала Клер.

Жінка зізналася, що в роботі з Меган панувала простота і бездоганність. Дизайнерка зазначила, що для майбутньої герцогині було дуже важливо відтворити на сукні 53 квітки, які символізують 53 країни, що входять до Співдружності націй.

Було очевидно, що значення цього особливого дня набагато більше, ніж будь-якого іншого. Було ясно, що церемонія буде особистою і відображатиме спадщину закоханих, а також їх приклад того, як можна бути інклюзивними, справжніми та великодушними,

– завершила свої спогади Клер.

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