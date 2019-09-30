Для мене це не має принципового значення, – "Міс Україна" Маргарита Паша про мовне питання

Переможниця конкурсу краси "Міс Україна-2019" Маргарита Паша оскандалилась у зв'язку з її нещодавнім інтерв'ю для програми "Світське життя" з Катериною Осадчою. За словами ведучої, зірка відмовилась розмовляти українською мовою, після чого Маргарита пояснила прихильникам, що воліє викладати свої думки російською мовою.

Днем раніше Маргарита Паша опублікувала на власній сторінці в інстаграмі публікацію, де окрім філософських роздумів додала, що закон України їй не забороняє думати російською мовою.

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У вас немає можливості пережити своє життя ще раз, але яким вона буде – залежить тільки від вас! Я маю право викладати свої думки на мові, якій я хочу (чи закон України не дозволяє мені думати на російській мові?)

– заявила переможниця "Міс України-2019".

Згодом 24-річна модель видалила цей шматок зі свого тексту, а через деякий час знову його повернула у публікацію. Користувачі по-різному відреагували на її публікацію та відмову в інтерв'ю Катерині Осадчій, а деякі навіть підловили Маргариту на видаленні деяких негативних коментарів під дописом в інстаграмі.



Допис Маргарити Паші з редагуваннями / Скріншоти з Instagram

Після розголосу в українських ЗМІ Маргарита Паша пояснила свою позицію у новій публікації в інстаграмі, де заявила, що вона є громадянкою України, "любить її багатонаціональність і полікультурність, ніколи не ставила під сумнів її державність, національну символіку і державну мову, а також, що вона завжди вірила у верховенство права і демократичних свобод її громадян". Всі повідомлення про її відмову спілкуватися українською або російською мовою вона заперечує.

Це чистої води наклеп і вигадка скривджених заздрісників! Я в рівній мірі добре володію обома мовами і в інтернеті ви можете знайти безліч відеосюжетів, де я даю інтерв'ю як російською, так і українською мовами. Для мене це не має принципового значення і радикальної позиції на цю тему у мене ніколи не було,

– повідомила Паша.

Щодо інтерв'ю з Катериною Осадчою, то харків'янка пояснила, що єдиною причиною, чому вона відмовилась спілкуватись із ведучою – це її погане самопочуття і перевтома. Дівчина розповіла, що протягом підготувань до конкурсу "Міс світу", який відбудеться у Таїланді в грудні цього року, вона має шалений графік, тому немає часу для сну, спілкування з рідними і близькими людьми та для самої себе.

"Зараз я вся віддана роботі для моєї країни і її народу! Тому щиро прошу зрозуміти, що я така ж людина, як і ви. У мене також є свої почуття і емоції. Зрештою, у мене є мій організм, який вже ледве витримує ті навантаження, які звалилися на нього. Будьте толерантними, панове! І перш ніж вішати на людей ярлики, подумайте про наслідки", – підсумувала модель.