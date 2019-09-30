Для мене це не має принципового значення, – "Міс Україна" Маргарита Паша про мовне питання

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Маргарита Паша виступила з новою заявою
Маргарита Паша виступила з новою заявою / Instagram / @margoritapasha

Переможниця конкурсу краси "Міс Україна-2019" Маргарита Паша оскандалилась у зв'язку з її нещодавнім інтерв'ю для програми "Світське життя" з Катериною Осадчою. За словами ведучої, зірка відмовилась розмовляти українською мовою, після чого Маргарита пояснила прихильникам, що воліє викладати свої думки російською мовою.

Днем раніше Маргарита Паша опублікувала на власній сторінці в інстаграмі публікацію, де окрім філософських роздумів додала, що закон України їй не забороняє думати російською мовою.

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У вас немає можливості пережити своє життя ще раз, але яким вона буде – залежить тільки від вас! Я маю право викладати свої думки на мові, якій я хочу (чи закон України не дозволяє мені думати на російській мові?)
– заявила переможниця "Міс України-2019".

Згодом 24-річна модель видалила цей шматок зі свого тексту, а через деякий час знову його повернула у публікацію. Користувачі по-різному відреагували на її публікацію та відмову в інтерв'ю Катерині Осадчій, а деякі навіть підловили Маргариту на видаленні деяких негативних коментарів під дописом в інстаграмі.


Допис Маргарити Паші з редагуваннями / Скріншоти з Instagram

Після розголосу в українських ЗМІ Маргарита Паша пояснила свою позицію у новій публікації в інстаграмі, де заявила, що вона є громадянкою України, "любить її багатонаціональність і полікультурність, ніколи не ставила під сумнів її державність, національну символіку і державну мову, а також, що вона завжди вірила у верховенство права і демократичних свобод її громадян". Всі повідомлення про її відмову спілкуватися українською або російською мовою вона заперечує.

Це чистої води наклеп і вигадка скривджених заздрісників! Я в рівній мірі добре володію обома мовами і в інтернеті ви можете знайти безліч відеосюжетів, де я даю інтерв'ю як російською, так і українською мовами. Для мене це не має принципового значення і радикальної позиції на цю тему у мене ніколи не було,
– повідомила Паша.

Щодо інтерв'ю з Катериною Осадчою, то харків'янка пояснила, що єдиною причиною, чому вона відмовилась спілкуватись із ведучою – це її погане самопочуття і перевтома. Дівчина розповіла, що протягом підготувань до конкурсу "Міс світу", який відбудеться у Таїланді в грудні цього року, вона має шалений графік, тому немає часу для сну, спілкування з рідними і близькими людьми та для самої себе.

"Зараз я вся віддана роботі для моєї країни і її народу! Тому щиро прошу зрозуміти, що я така ж людина, як і ви. У мене також є свої почуття і емоції. Зрештою, у мене є мій організм, який вже ледве витримує ті навантаження, які звалилися на нього. Будьте толерантними, панове! І перш ніж вішати на людей ярлики, подумайте про наслідки", – підсумувала модель.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шановні мої друзі, не менш шановні вороги, а також дорогі хейтери та іже з ними! Давайте все ж включимо здоровий глузд і перестанемо продукувати фейки на рівному місці. Я хочу поставити остаточну крапку в цьому штучно вами роздутому скандалi з приводу української мови і мого ставлення до неї. Отже, вашій увазі моя офіційна позиція. Я, Маргарита Паша, є громадянкою України і дуже люблю свою країну. Люблю її багатонаціональність і полікультурність. Я ніколи не ставила під сумнів її державність, національну символіку і державну мову, а також завжди вірила у верховенство права і демократичних свобод її громадян. Тому офіційно заявляю, що всі повідомлення про мою відмову спілкуватися українською або російською (в різних ЗМІ по-рiзному трактують!) мовою є абсолютною брехнею. Це чистої води наклеп і вигадка скривджених заздрісників! Я в рівній мірі добре володію обома мовами і в інтернеті ви можете знайти безліч відео-сюжетів, де я даю інтерв'ю як російською, так і українською мовами. Для мене це не має принципового значення і радикальної позиції на цю тему у мене ніколи не було. У випадку з інтерв'ю для Катерини Осадчої - у цей день я відмовилася його давати з ОДНІЄЇ ЄДИНОЇ ПРИЧИНИ - погане самопочуття і перевтома. З першого дня після фіналу конкурсу я щодня прокидаюся о 4:00 ранку, так як з 6:00 у мене безперервно ефіри на українських телеканалах, фотосесії, інтерв'ю, божевільна кількість заходів, де я зобов'язана бути присутньою, потім тривалі наради з комітетом конкурсу, узгодження графіків на наступний день і так до пізньої ночі. При цьому всьому не варто забувати ще й про підготовку до світового конкурсу, де я сама... АБСОЛЮТНО САМА! .. буду представляти нашу країну перед усім світом. Зараз у мене немає часу на сон, на спілкування з рідними і близькими людьми, немає часу на саму себе! Зараз я вся віддана роботі для моєї країни і її народу! Тому щиро прошу зрозуміти, що я така ж людина, як і ви. У мене також є свої почуття і емоції. Зрештою, у мене є мій організм, який вже ледве витримує ті навантаження, які звалилися на нього. Будьте толерантними, панове! І перш ніж вішати на людей ярлики, подумайте про наслідки. Завжди ваша М.

Допис, поширений Margarita Pasha (@margoritapasha)

 

 

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Теги: LifeStyle Конкурс краси Скандал Міс Україна мовне питання Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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