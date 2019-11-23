Дмитро Комаров і Олександра Кучеренко показали свою квартиру: фото

Телеведучий тревел-проекту "Світ навиворіт" Дмитро Комаров, який таємно одружився з журналісткою та моделлю Олександрою Кучеренко у червні 2019 року, показав рідкісне фото з їхньої квартири.

Новий знімок Дмитро Комаров опублікував на своїй сторінці в інстаграмі. На світлині телеведучий проєкту "Світ навиворіт" разом зі своєю дружиною у домашньому одязі лежать на дивані з яскравими подушками у вітальні.

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"Ми молода сім'я і після весілля все ще продовжуємо потихеньку обладнувати квартиру", – написав Комаров і згадав, як вони з дружиною обирали диван.

Після того, як подружжя обрало модель, журналіст мав вирушати у довгу експедицію і доручив вибір типу і кольору тканини Олександрі на її смак.

"І ось зараз прилітаю і розумію, що Сашка таки знає мене ну дуже добре. Вона примудрилася знайти в каталогах рідкісну тканину з непальськими візерунками і мотивами. Саме такий стиль я обожнюю", – додав щасливий чоловік.

Додамо, раніше Олександра Кучеренко розповідала, що вони з коханим під час його тривалих експедицій постійно на зв'язку, відтак відстань не так сильно відчувається. Своє останнє відрядження Комаров вирішив поділити на декілька періодів (зазвичай, вони тривають по пів року), щоб частіше бачитися з молодою дружиною.



Олександра Кучеренко і Дмитро Комаров / Instagram / @komarovmir