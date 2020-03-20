Дмитро Комаров назвав найромантичніше місце на Землі

Популярний український телеведучий Дмитро Комаров з програмою "Світ навиворіт" вже встиг побувати навіть у найвіддаленіших куточках планети. Чоловік поділився своїми думками щодо найромантичнішого місця на Землі та зазначив, що для кожного воно може бути різним.

Дмитро Комаров відомий своїми подорожами та експедиціями. Через насичений робочий графік він рідко бачиться з дружиною Олександрою Кучеренко. Подружній парі допомагають месенджери, спілкування по телефону, а також Олександра часто навідується до чоловіка на зйомки. В інтерв'ю виданню "Телегід" Дмитро розповів про роботу в програмі, тривалу розлуку з коханою, а також поділився, яке місце він вважає найромантичнішим на планеті.

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Комаров зазначив, що вони з дружиною активно переписуються, коли він за кордоном, а вдень він обов'язково виділяє час, щоб зателефонувати коханій. Проте пара не надсилає один одному цілий день знімки. Коли стається щось справді цікаве, то звісно, що діляться враженнями.

Наприклад, коли я будував льодове містечко в Китаї і провалився під лід, мене сфотографували. Насамперед, я відправив цю світлину дружині. Кажу: "Передаю привіт. У тебе там тепло? А я тут скупався в ополонці на роботі. Будуємо місто, тягаємо 500-кілограмові крижані брили",

– розповів ведучий.

Щодо найромантичнішого місця на планеті, то Дмитро вважає, що воно для кожного своє. Якщо подорожувати з коханою людиною, то якесь місце точно стане для вас романтичним та запам'ятається назавжди.

Як правило, ним стає місце, з яким пов'язані якісь особливі емоції. Звичайно, в будь-якому випадку завжди заворожує природа, тому умовно найромантичнішими можна назвати гори або морські узбережжя. Це класика, і такі місця сили завжди вражають,

– наголосив Комаров.