Дмитро Комаров згадав, як ледь не загинув в експедиції у Бразилії: подробиці

Телеведучий тревел-програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров і оператор Олександр Дмитрієв повернулися з найдовшого відрядження в історії проекту до України.

На своїй сторінці в Instagram Дмитро розповів, що зйомки, які тривали 203 дні, у Бразилії офіційно завершилися.

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Комаров пригадав моменти зі знімання, які запам'ятає назавжди.

"Ніколи не забуду відчуття, коли під дулами пістолетів нас вели до ватажка банди і я не розумів, чи закінчиться сьогодні все. Ніколи не забуду міць, силу і красу водоспадів Ігуасу – поблизу вони вражають не менше, ніж Еверест. І з ними теж не можна жартувати", – поділився ведучий.

Крім того, він згадав про найстрашніший епізод у житті.

Одним із найстрашніших моментів не лише експедиції, а й життя – 25 секунд під водою, в центрифузі, яка крутила мене, як сірник, а жилет не виштовхував на поверхню. Тоді я встиг подумати про те, що зараз, можливо, станеться найстрашніше, що може трапитися. Встиг відчайдушно запитати себе, що ж ти накоїв? Це не можна назвати страхом у чистому вигляді, але це були відчуття, які ні з чим не порівняти. Я не хочу відчути їх знову і нікому такого не бажаю. Я вдячний водоспадам Ігуасу за те, що відпустили і все-таки виштовхнули мене поверхню,

– розповів Дмитро Комаров.