Віктор Павлік та Катерина Реп'яхова одружилися 29 травня після понад чотирьох років роману. Проте новоспечена дружина зізналася, що офіційної пропозиції вийти заміж від коханого вона так і не почула. Дівчина взяла ініціативу у свої руки та запросила співака до шлюбу.

Віктор Павлік та Катерина Реп'яхова впродовж 12 днів тримали в таємниці своє одруженя. Одразу після узаконення шлюбу молодята дали перше інтерв'ю програмі "Прямой вопрос" у статусах чоловіка й дружини та розповіли ексклюзивні подробиці, які передували укладанню шлюбу.

Гаряча тема Віктор Павлік таємно одружився з молодою обраницею: перші фото подружжя

Коли Катерина Реп'яхова зрозуміла, що Павлік стане її чоловіком

Коли стосунки пари набули очевидно серйозного характеру, співак тривалий час дозволяв собі ночувати з сім'єю від третього шлюбу. На той час він ще не розлучився зі своєю дружиною Ларисою. Нова обраниця довго терпіла такі вчинки, проте після чергового наміру Павліка поїхати з ночівлею до родини вона не витримала й розридалася.

Не плач. Я більше ніколи туди не поїду,

– почула вона у відповідь від коханого.

Після цього музикант почав перевозити свої речі в їхню спільну однокімнатну квартиру. Саме тоді вона зрозуміла, що він стане її чоловіком. Зараз він часто заходить до родини в гості, аби навідати свого молодшого сина Павла. Новоспечена дружина спокійно реагує на це та інколи сама підказує чоловіку приділити увагу дітям.

Катерина Реп'яхова запросила Павліка до шлюбу

Артист подарував оборучку 21 червня 2016 року після півроку знайомства, проте з весіллям та офіційною реєстрацією шлюбу захокані не поспішали. Для Віктора Павліка цей крок був проявом кохання та підтвердженням серйозних намірів, а не пропозицією одружитися.

В одному з інтерв'ю співак заявив, що планує весілля з молодою обраницею, проте насправді пара про це раніше навіть не говорила. Тому вона сама запропонувала зіграти весілля вже 2020 року на п'яту річницю їхніх стосунків. Закохані запевняють, що пропозиція про одруження сталася сама собою, проте ініціаторм укладання шлюбу все ж була дівчина Павліка.

Я дуже здивувалася. Я зрозуміла, що він до цього морально готовий, хоча ми це навіть обговорювали… Він мене не запрошував до шлюбу. До шлюбу Віктора запросила я,

– пригадала Катерина Реп'яхова.

На той момент вона не мріяла про пишне весілля, в її планах була лише романтична весільна фотосесія в Швейцарії в Альпах або в Австрії. Проте нареченому така ідея категорично не сподобалася. Натомість пара хотіла відзначити весілля лише в колі близьких без камер та уваги преси. Проте після розголосу в мережі все ж наважилася на повноцінне святкування.