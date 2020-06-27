Учасники українського R'n'B дуету Олена та Тамерлан (справжнє ім'я – Юрій) відсвяткували 7 річницю шлюбу. З нагоди мідного весілля пара наважилася на відповідальний крок. Музиканти повінчалися, а до церкви прийшли у світшотах.

В українському шоу-бізнесі чимало подружніх пар склалося завдяки спільній музичній кар'єрі. Так, однією з яскравих зіркових родин став дует TamerlanAlena, учасники якого 7 років тому зіграли весілля. Попри міцний творчий та сімейний союз артисти лише зараз наважилася дати шлюбні обітниці перед Богом. Фото з вінчання Тамерлан опублікував на особистій сторінці в інстаграмі.

Читайте також Ніколь Кідман і Кіт Урбан святкують 14 річницю весілля: зворушливі привітання зірок

Так, співак оголосив, що вони з Оленою святкують 7 річницю шлюбу. Він подякував коханій дружині за кожен день, який вони проводять разом, а Богу – за знайомство з виконавицею, яка стала не лише його колегою по сцені, а й люблячою дружиною.

З нагоди мідного весілля дует TamerlanAlena вирішили повінчалися. Пара з'явилася у церкві в зухвалих образах. Чоловік для відповідального дня обрав темні джинси та червоний світшот, а Олена – чорні колгокти, коротку спідницю вільного крою, кросівки та нюдовий світшот.

У коментарях прихильники засипали дует численними привітаннями та побажаннями завжди любити та оберігати одне одного. Судячи з усього, фоловерів аж ніяк не збентежив вибір образів для вінчання.

Що відомо про стосунки Тамерлана та Олени?

Артисти створили колектив 2009 року, познайомившись в соціальній мережі "Одноклассники". Проте творчий дует переріс у роман, який за три роки завершився шлюбом. Пропозицію Тамерлан зробив дівчині у новорічну ніч, а розкішне весілля пара зіграла в ресторанному комплексі під Києвом.

Зараз подружжя виховує 6-річного сина Тимура, який також захоплюється музикою та має чудовий слух і пам'ять. Пара не приховує малюка від публіки й радо ділиться світлинами з ним у мережі.