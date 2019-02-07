До 90 тисяч гривень: скільки коштуватимуть квитки на Євробачення-2019 в Ізраїлі

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Євробачення-2019
Євробачення-2019 / Instagram / @eurovision

У травні в Ізраїлі прогримить найбільш очікуваний міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2019. Поки Україна обирає представника, хто побореться за перемогу, у мережі вже оголосили вартість квитків на конкурс у Тель-Авіві.

Ізраїльське агентство Leaan офіційно займається продажем квитків на Євробачення-2019.

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Так, ціни на сидячі місця будуть коштувати від 35 до 150 євро (близько від 1100 до 4700 гривень). Місця у фан-зоні – 120 євро (близько 3700 гривень). А преміум-клас обійдеться для глядачів 2999 євро (близько 93 000 гривень). Ціни стосуються гранд-фіналу конкурсу. На півфінали вартість квитків буде нижчою.

Що цікаво, у глядачів буде можливість потрапити на репетиції учасників пісенного конкурсу. Ціна на разове відвідування репетиції – 15 євро

До слова, Тель-Авів готується прийняти близько 18 000 туристів, які зможуть подивитися Євробачення-2019. Відтак місцеві готелі почали піднімати ціни на проживання.

Коли і де відбудеться Євробачення-2019?Півфінали головного конкурсу Євробачення в Ізраїлі заплановано на 14 та 16 травня, а фінал відбудеться 18-го травня. Востаннє Ізраїль приймав у себе Євробачення в 1979 та 1999 роках. У 2018 році перемогу здобула ізраїльська співачка Нетта Барзілай із піснею "Toy".

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Теги: LifeStyle Новини культури Євробачення 2019 Євробачення Музика Новини Ізраїля
Джерело: 24 канал
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