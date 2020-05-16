8 чудових комедій, після яких хочеться завести собаку

Сьогодні, 16 травня, у світі відзначають День собак. З цієї нагоди пропонуємо вам добірку добрих та кумедних фільмів, які допоможуть створити особливий настрій. Та обережно: якщо у вас ще немає домашніх улюбленців, ці кінострічки можуть стимулювати вас завести їх.

Всі власники собак знають, наскільки відданими вони можуть бути. Однак інколи у прагненні захистити своїх господарів тварини провокують курйози, від яких неможливо втримати сміх. Та і будні з домашніми улюбленцями сповнені розваг та несподіванок. Тому журналісти LifeStyle 24 підібрали чудові комедії, які показують, наскільки життя з собаками буває веселим.

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"Подорож хорошого пса" (2019)

Рейтинг – 7,4

Тривалість – 1 год. 39 хв.

Вікові обмеження: немає

Головні актори: Денніс Квейд, Джош Ґад, Бетті Гілпін, Кетрін Прескотт, Марг Гельгенбергер, Генрі Лау

Це продовження кінострічки "Життя і мета собаки", яка також увійшла до своєрідного рейтингу LifeStyle 24. Бейлі продовжує жити зі своїм господарем Ітаном та його дружиною Ханною в Мічигані. На фермі він все більше проводить час із дівчинкою Сіджей, яка стає його новою подругою. І навіть короткотривале життя не може стати на заваді мети собаки – опікуватись і захищати Сіджей.

Кінострічка має не тільки кумедні кадри, але й зворушливі, які змушують і глядачів подумати про сенс буття.

Дивіться трейлер до фільму "Подорож хорошого пса": відео

"Патрік" (2018)

Рейтинг – 5,8

Тривалість – 1 год. 34 хв.

Вікові обмеження: немає

Головні актори: Бітті Едмондсон, Ед Скрейн, Том Беннетт, Сем Флетчер, Руперт Холідей-Еванс, Енн Квінсберрі

Вчителька Сара переживає не найкращий період: бойфренд її покинув, а діти у школі зовсім не слухають. Та на цьому проблеми головної героїні не закінчились. У спадок від бабусі вона отримує нахабного мопса Патріка. І, здавалось, собаки здатні не звичайні пустощі, однак цей чотирилапий розбишака вдається до хитрощів. Відтак Сарі доводиться забути про всі решта клопотів та намагатись вжитись із мопсом.

Дивіться трейлер до фільму "Патрік": відео

"Життя та мета собаки" (2017)

Рейтинг – 7,2

Тривалість – 1 год. 41 хв.

Вікові обмеження: немає

Головні актори: Денніс Куейд, Брітт Робертсон, Джон Ортіс, Джульєт Райленс, Люк Кірбі, Пеггі Ліптон, Пуч Холл.

Всі собаки, без винятку, стають хорошим другом для свого господаря. Але чи ви колись задумувались, яким цей світ бачать наші домашні улюбленці? Чому з одними людьми вони залюбки проводять час, а інших навіть і не думають підпускати до себе. На чимало питань може дати відповідь "Життя і мета собаки", де головний герой – собака Бейлі. Він перероджується і шукає свій сенс буття, але й не оминає увагою кумедні пригоди.

Дивіться трейлер до фільму "Життя та мета собаки": відео

"Розлучення з хвостом" (2016)

Рейтинг – 4,9

Тривалість – 1 год. 35 хв.

Вікові обмеження: 12+

Головні актори: Алісія Сільверстоун, Раян Квантен, Рендолл Батінкофф, Рейчел Серда, Сьюзі Брек, Мішель Суїні Абрамс

У комедії "Розлучення з хвостом" головні герої Олів та Клей мають різні погляди на життя. Вона – успішний лікар, а він – хокеїст без будь-яких вагомих досягнень. Їхній шлюб спершу тримався на палких почуттях. Та коли вони згасли, єдине, що залишилось – собака, якого пара придбала у шлюбі. Тому саме за нього Олів та Клей розпочнуть шалену боротьбу у суді.

Дивіться трейлер до фільму "Розлучення з хвостом": відео

"Мармадюк" (2010)

Рейтинг – 4,3

Тривалість – 1 год. 39 хв.

Вікові обмеження: 12+

Головні актори: Овен Вілсон, Емма Стоун, Крістофер Мінц-Плассе, Стів Куґан, Кіфер Сазерленд, Деймон Ваянс-мол., Сем Елліотт, Лі Пейс, Джуді Ґрір

Головний герой Філ з двома дорослими дітьми та дружиною вирішують переїхати до Каліфорнії. Із собою подружжя бере домашніх улюбленців – величезного собаку Мармадюка та кота Карлоса. Філ може отримати роботу у великій компанії, що займається виробництвом кормів для тварин. І тому керівник фірми хоче познайомитись не тільки з новим підопічним, але й з його домашніми улюбленцями. І повірте, на нього чекає чимало сюрпризів.

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Кінострічка "Мармадюк" створена у стилі фільмів про собаку Бетховена, тому варто очікувати на типовий американський гумор, який дітям точно сподобається.

Дивіться трейлер до фільму "Мармадюк": відео

"Марлі та я" (2008)

Рейтинг – 7,1

Тривалість – 1 год. 55 хв.

Вікові обмеження: 12+

Головні актори: Овен Вілсон, Дженніфер Еністон, Ерік Дейн, Кетлін Тернер, Алан Аркін

У центрі сюжету – історія подружжя Гроган, яке переїжджає до Флориди. Джон та його дружина Джен – успішні репортери, які хочуть розвивати свою кар'єру. Однак жінка все частіше натякає коханому, що пора вже їм стати батьками. Щоб трішки потягнути час із цим важливим рішенням, головний герой пропонує завести собаку, щоб побачити, чи вони справді готові дбати про малюка. І саме поява у будинку Марлі стає справжнім випробуванням, адже він – найнеслухняніший пес.

Цікаво, що події у фільмі "Марлі та я" змальовані зі справжньої історії про подружжя журналістів. Вони, як і головні герої кінострічки, пережили чимало курйозів з чотирилапим улюбленцем.

Дивіться трейлер до фільму "Марлі та я": відео

"Якщо свекруха – монстр" (2005)

Рейтинг – 5,5

Тривалість – 1 год. 41 хв.

Вікові обмеження: 16+

Головні актори: Дженніфер Лопес, Джейн Фонда, Майкл Вартан, Ванда Сайкес, Адам Скотт, Моніт Мазур

Головна героїня – Шарлотта. Вона творча особистість, яка малює у вільний час та заробляє на життя, вигулюючи чужих собак. Дівчина мріє знайти собі чоловіка, однак її спроби не мають успіху. Та чергова прогулянка з тваринами все змінює: Шарлотта знайомиться з лікарем Кевіном Філдсом. Закохані хочуть одружитись, але на заваді їм стає мама чоловіка, яка зробить все для того, аби зірвати це весілля.

Хоч у цій комедії собаки не були головними персонажами, фільм "Якщо свекруха – монстр" вартий вашої уваги.

Дивіться трейлер до фільму "Якщо свекруха – монстр": відео

"Тернер і Гуч" (1989)

Рейтинг – 6,2

Тривалість – 1 год. 39 хв.

Вікові обмеження: 12+

Головні актори: Том Генкс, Мер Віннінґем, Крейґ Нельсон, Реджінальд ВелДжонсон, Скотт Полін

За сюжетом, детектив Скотт Тернер полюбляє, аби все було за планом і бездоганно. Повною його протилежністю є собака Гуч, який не піддається жодним тренуванням. Все життя Тернера летить шкереберть: новий ремонт у квартирі пошкоджено, на роботі виникають проблеми. У Скотта бракує сил, щоб вгамувати собаку. Та, можливо, саме цей чотирилапий бунтар здатен налагодити будні головного героя.

Дивіться уривок з фільму "Тернер і Гуч": відео