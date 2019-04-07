Дочка Емінема похизувалася звабливою фігурою: фото

23-річна дочка відомого американського репера Емінема Хейлі Скотт швидко стала зіркою у соціальних мережах та не соромиться демонструвати публічно свою фігуру.

Днями Хейлі опублікувала на своїй сторінці в Instagram нові знімки з розкішного відпочинку в Австралії.

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На фото 23-річна дочка Емінема позує у чорному купальнику, показуючи стрункі ноги та спортивну фігуру поблизу водоспаду. Користувачі у мережі вибухнули компліментами у коментарях. Деякі з шанувальників зазначили, що дівчина є дуже схожою на свого зіркового батька.



Хейлі Скотт / Instagram / @hailiescott1

До слова, мама Хейлі Кім Скотт вийшла заміж за Емінема (Маршалл Брюс Метерс III) у 1999 році. Їх шлюб протривав два роки, а у 2006 році вони знову одружилися. Однак вдруге пара не прожила разом і року.



Хейлі Скотт / Instagram / @hailiescott1

Сам Емінем зізнавався, що шкодує про те, що раніше зробив доньку зіркою своїх кліпів.

Я вимовляв твоє ім'я, але завжди намагався приховати твоє обличчя. Це божевільна гра, я хотів заявити про свою любов до тебе, але, чорт візьми! Я навіть не міг подумати, що все буде ось так. Якби знав, то не зробив би цього. Ти нічого з цього не просила,

– йдеться у треку.



Хейлі Скотт / Instagram / @hailiescott1



Хейлі Скотт / Instagram / @hailiescott1