Дочка покійного Кузьми Скрябіна вийшла заміж: фото

Єдина дочка загиблого Андрія Кузьменка Марія-Барбара, яку батько раніше називав Бася, вийшла заміж у 22 роки.

Про весілля доньки Скрябіна повідомив український співак Дзідзьо на своїй сторінці в інстаграмі, розмістивши знімок із молодятами. На світлинах Барбара позує у розкішній весільній сукні разом зі своїм новоспеченим чоловіком Віктором.

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Друзі, я сьогодні прийшов привітати з Днем весілля двох прекрасних молодих людей: Барбару та Віктора! Бася – єдина дочка Кузьми, а він сьогодні разом з нами тішиться, святкує та радіє за свою дитину, за таку гарну нову сім‘ю, за всі ті роки, які вони мають прожити в коханні, щасті та багатстві. Многая літа молодій парі,

– додав у підписі Дзідзьо.

Про дочку загиблого Кузьми Скрябіна відомо небагато. Дівчина, яка живе у Києві, навчається в Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця і у майбутньому планує працювати дерматологом.

Марія-Барбара народилася в шлюбі Андрія Кузьменка і Світлани Бабійчук у 1997 році. Оригінальне ім'я для дочки обрав артист на честь актриси Барбари Брильської.



Дзідзьо показав фото з весілля дочки Кузьми Скрябіна / Instagram-Stories / @dzidzio

Додамо, Андрій Кузьменко помер 2 лютого 2015 року в автокатастрофі. Після його смерті десятки українських вокалістів переспівали хіти артиста.