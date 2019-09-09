Дочці Різ Візерерспун виповнюється 20: найкращі виходи із зірковою мамою – фото

Популярна білявка Голлівуду Різ Візерспун виховує двох молодших синів та дочку Аву Філліпп, якій у понеділок, 9 вересня, виповнюється 20 років.

Різ Візерспун прожила у шлюбі з Раяном Філліппом дев'ять років та народила йому двох дітей – 20-річну Аву і 16-річного сина Дикона.

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Головна блондинка Голлівуду вперше стала мамою у 23 роки. За словами Різ, вони з Раяном тоді обговорювали бажання одружитися, але Ава не була запланованою дитиною.

Коли дізналися про мою вагітність, питання було тільки одне – яку дату вибрати для проведення весілля, щоб живіт не виріс до цього часу вже до величезних розмірів. Звичайно, це був виклик. Два молодих актори, що прагнуть зробити кар'єру, і тут така справа – шлюб, народження дитини. Але ми тоді були так закохані і так вірили в наше спільне майбутнє,

– зізнається Візерспун.

Однією з причин складного розлучення у 2008 році, на думку Раяна, став вік ексзакоханих, адже вони почали зустрічатися молодими і недосвідченими. У 2011 році Різ вдруге вийшла заміж за голлівудського агента Джима Тота, якому в 2012 році народила сина Теннессі Джеймса Тота.

Популярна блондинка досить часто відвідує світські події. З часом акторці дедалі частіше складає компанію її старша дочка Ава Філліпп, яку вважають повною копією Візерспун.

На честь 20-річчя Ави Філліпп редакція LifeStyle 24 пропонує переглянути знімки зі спільних виходів дівчинки зі своєю зірковою мамою Різ Візерспун.

Публічні виходи Різ Візрспун з дочкою:



Різ Візерспун і Ава Філліпп / Getty Images

Одного разу в інтерв'ю виданню E! News Різ Візерспун розповіла, що її дочку часто плутають з нею.

Люди постійно підходять до неї і вітають з прем'єрою або говорять, як їм сподобалася її, тобто насправді моя, остання роль,

– згадала зіркова мама.



​Різ Візерспун і Ава Філліпп / Getty Images



​Різ Візерспун і Ава Філліпп / Getty Images



​Різ Візерспун і Ава Філліпп / Getty Images



​Різ Візерспун і Ава Філліпп / Getty Images