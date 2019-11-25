"Доктор Хто": мережу підриває трейлер до 12 сезону популярного серіалу

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"Доктор Хто" 12 сезон: трейлер / Amazon

Майже п'ятнадцять років поспіль на телеканалі BBC виходить серіал "Доктор Хто". Так, на носі прем'єра 12 сезону, трейлер до якого вже з'явився в мережі.

Творці британського науково-фантастичного серіалу готові потішити фанатів новою порцією пригод від героїв серіалу "Доктор Хто". 12 сезон стрічки готується до випуску у першій половині 2020 року, проте про точну дату прем'єри поки що не повідомляється.

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Він складатиметься з 10 серій, а запрошеною зіркою став 62-річний комедійний актор Стівен Фрай. Однак в епізодах також можна буде побачити улюбленців Джоді Віттакер, Тосіна Коула, Мандіп Гілл, Бредлі Волша та інших.

За сюжетом, героям серіал "Доктор Хто" доведеться зустрітися з давніми знайомими – кіберлюдьми. Вперше металеві монстри з'явилися у серіалі ще в 1996 році.

"Доктор Хто" 12 сезон: дивитися трейлер серіалу онлайн 

Що відомо про серіал "Доктор Хто"? Вперше стрічка побачила світ у 1963 році. З того часу вона з перервами виходить на телеканалі ВВС.
Сюжет серіалу розгортається навколо пригод мандрівника в часі, відомого як Доктор, а також його супутників. Разом команда шукачів пригод досліджують час і простір, а також розв'язують різні проблеми і відновлюють порушену справедливість.

У 1989 році серіал було закрито через низькі рейтинги, а в 1996 році на великий екран вийшов повнометражний фільм з однойменною назвою "Доктор Хто". У 2005 році серіал було успішно відновлено і до сьогодні, 2019 року, творці презентували 11 нових сезонів, а 12 очікується у наступному році.

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно
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