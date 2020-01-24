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Dolly Parton challenge: як зірки підхопили вірусний флешмоб від кантрі-співачки – весела добірка

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Доллі Партон / Instagram / @dollyparton

Американська кантрі-співачка Доллі Партон у колажі з 4-х фотографій, які би вона опублікувала у різних соцмережах, вирішила показати чотири сторони себе – професійну, сімейну, стильну і сексуальну. Цей приклад вирішили наслідувати тисячі фанатів, зокрема, і зірки.

Користувачі соціальних мереж полюбляють брати участь у флешмобах, і цього разу вони не втримались і самі наслідували приклад 74-річної кантрі-зірки в інстаграмі. 

До теми: Назад у минуле: як голлівудські зірки виглядали 10 років тому

"Знайдіть жінку, яка може зробити все це", – підписала фотоколаж Доллі Партон.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Get you a woman who can do it all

Допис, поширений Dolly Parton (@dollyparton)

 

Сенс такого колажу полягає в тому, що потрібно зібрати чотири власних фотографії, які би підходили для публікації у певних соціальних мережах.

  • Відомо, що LinkedIn – це соціальна мережа для пошуку і встановлення ділових контактів, тобто для роботи. Тому туди ідеально підійде ваше фото у діловому костюмі із впевненим поглядом.
  • Facebook – одна з найпопулярніших соціальних мереж, у яких користувачі публікують фото зі свого дозвілля, показуючи здебільшого ідеальний образ сім’янина.
  • Instagram – не менш популярна соціальна мережа, де ви можете залишати свої фотографії з яскравих вечірок, приватних фотосесій чи інших подій, які би не зовсім підійшли під іншу соціальну мережу.
  • Tinder – знаменита соціальна мережа для знайомств з людьми, що перебувають недалеко від вас. Зрозуміло, що для приваблення партнерів користувачі часто викладають пікантні фото.

Пропонуємо переглянути, які відомі зірки долучились до інтернет-флешмобі та самим взяти у ньому участь!

Елен Дедженерес

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

When my agent asks if I can play different roles.

Допис, поширений Ellen DeGeneres (@theellenshow)

 

Крістін Ченовет

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@DollyParton is my favorite trendsetter. Which one are YOU today?! Comment below!

Допис, поширений Kristin Chenoweth (@kchenoweth)

 

К'яра Ферраньї

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dolly Parton challenge ️

Допис, поширений Chiara Ferragni (@chiaraferragni)

 

Дженніфер Гарнер

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yes ma’am, @dollyparton, whatever you say. ️

Допис, поширений Jennifer Garner (@jennifer.garner)

 

Керрі Вашингтон

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspired by @dollyparton, of course!

Допис, поширений Kerry Washington (@kerrywashington)

 

Мінді Калінг

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eenie, meenie, miney, mo.

Допис, поширений Mindy Kaling (@mindykaling)

 

Майлі Сайрус

 

 

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Автор: Уляна Журба
Теги: Інтернет Техно LifeStyle Новини LifeStyle Соцмережі
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