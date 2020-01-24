Dolly Parton challenge: як зірки підхопили вірусний флешмоб від кантрі-співачки – весела добірка

Американська кантрі-співачка Доллі Партон у колажі з 4-х фотографій, які би вона опублікувала у різних соцмережах, вирішила показати чотири сторони себе – професійну, сімейну, стильну і сексуальну. Цей приклад вирішили наслідувати тисячі фанатів, зокрема, і зірки.

Користувачі соціальних мереж полюбляють брати участь у флешмобах, і цього разу вони не втримались і самі наслідували приклад 74-річної кантрі-зірки в інстаграмі.

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"Знайдіть жінку, яка може зробити все це", – підписала фотоколаж Доллі Партон.

Сенс такого колажу полягає в тому, що потрібно зібрати чотири власних фотографії, які би підходили для публікації у певних соціальних мережах.

Відомо, що LinkedIn – це соціальна мережа для пошуку і встановлення ділових контактів, тобто для роботи. Тому туди ідеально підійде ваше фото у діловому костюмі із впевненим поглядом.

Facebook – одна з найпопулярніших соціальних мереж, у яких користувачі публікують фото зі свого дозвілля, показуючи здебільшого ідеальний образ сім’янина.

Instagram – не менш популярна соціальна мережа, де ви можете залишати свої фотографії з яскравих вечірок, приватних фотосесій чи інших подій, які би не зовсім підійшли під іншу соціальну мережу.

Tinder – знаменита соціальна мережа для знайомств з людьми, що перебувають недалеко від вас. Зрозуміло, що для приваблення партнерів користувачі часто викладають пікантні фото.

Пропонуємо переглянути, які відомі зірки долучились до інтернет-флешмобі та самим взяти у ньому участь!

Елен Дедженерес

Крістін Ченовет

К'яра Ферраньї

Дженніфер Гарнер

Керрі Вашингтон

Мінді Калінг

Майлі Сайрус