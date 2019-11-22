Домовленості немає, – режисер "Джокера" Тодд Філліпс заперечив продовження фільму

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Продовження "Джокера" не буде / IMDb

Напередодні, 21 листопада, мережу сколихнула новина про продовження фільму "Джокер" та інформація, що Хоакін Фенікс нібито погодився зіграти головну роль. Однак режисер стрічки Тодд Філліпс спростував інформацію.

Чимало іноземних ЗМІ написало про те, що "Джокер 2" таки побачить світ вже незабаром, проте на сайті видання The Playlist з'явилося заперечення режисера популярної картини Тодда Філліпса.

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48-річний американський творець "Джокера" заявив, що інформація про роботу над продовженням фільму – це всього лише чутки.

Я не знаю, звідки це взялося. Мова йде про зустріч, якої ніколи не було. У нас немає домовленості з Хоакіном. Домовленості немає також ні зі мною, ні з автором. Якщо в тебе немає сторінки в Twitter і ти не частий відвідувач мережі, такі речі складно спростувати. Ти просто говориш собі: "Окей, все це зникне через 24 години, рухаємося далі", – заявив режисер "Джокера" Тодд Філліпс.

Поки що залишається очікувати на будь-яку інформацію стосовно продовження драми.

Джокер 2
Тодд Філліпс на зйомках "Джокера" / The Playlist

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Хоакін Фенікс Голлівуд
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