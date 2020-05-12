Донька Демі Мур шокувала зізнанням: Я не розмовляла з мамою майже 3 роки

Наймолодша донька голлівудського подружжя Брюса Вілліса та Демі Мур була залежна від алкоголю та наркотиків. Талула зізналася, саме це породило конфлікт з матір'ю, який затягнувся на 3 роки. Впродовж цього часу вони не спілкувалися, а зараз акторка – одна з найважливіших людей у її житті.

Під час карантину зіркова родина возз'єдналася у спільному маєтку та продовжує підкорювати серця користувачів сімейною злагодою. Проте з нагоди Дня матері 26-річна донька Демі Мур та Брюса Вілліса на особистій сторінці в інстаграмі зізналася, що така ідилія між ними панувала не завжди.

До теми Брюс Вілліс відсвяткував День матері з колишньою Демі Мур та другою дружиною: фото

Акторка Талула Бель Вілліс має скандальну репутацію. У віці 14 років у неї почалися проблеми з алкоголем, а згодом – з наркотиками. Дівчина проходила курс лікування у реабілітаційному центрі й понад 5 років не вживає заборонені речовини. Залежності породжували конфлікти з родиною, а сварка з мамою Демі Мур затягнулася на цілих 3 роки.

Я не розмовляла з мамою майже 3 роки і це змарнований час. Через мою внутрішню метаморфозу та схильність пробачати, 3 роки не тривали вічно. Мене магнетично перетворює моя мати, якщо ви мене особисто знаєте, ви розумієте масштаби її присутності в моєму житті,

– розповіла Талула.

Донька наголошує, що зараз поряд із Демі Мур вона відчуває себе комфортно. Дівчина припускає: якщо б вони були однолітками з мамою, то стали б найкращими подругами та разом заходилися б сміхом. Зараз Талула зізнається, що зіркова матуся продовжує навчати її та ділитися власною мудрістю, за що вона безмежно вдячна.