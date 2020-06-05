15-річна донька королеви українського шоу-бізнесу Олі Полякової Марія активно розвиває особистий блог у соціальних мережах. Після публічного викриття матір'ю її особистого життя, дівчинка вирішила не приховувати свої стосунки та вперше показала хлопця.

Маша Полякова опублікувала спільне фото в інстаграм-профілі. Судячи з усього, вона не хоче розкривати свого бойфренда фоловерам, адже залишила в таємниці його ім'я.

До теми Оля Полякова навчила цілуватися старшу доньку та розкрила її особисте життя на всю країну

​На світлині пара позує в дзеркалі в повен зріст, стримавши свої почуття. Очевидно, кадр був зроблений нещодавно під час спільної прогулянки підлітків, адже вони постали у захисних масках, зважаючи на заходи безпеки під час карантину в Україні. Закохані були одягнені в буденне вбрання. На Маші широкі джинси двох кольорів, білі кросівки та чорна куртка. Довге пишне волосся вона залишила розпущеним. Натомість хлопець одягнув завужені чорні штани, білі кросівки, темне худі та жовту жилетку.

Марія Полякова лаконічно підписала світлину, публічно зізнавшись бойфренду в почуттях: "Моя любов".



Донька Полякової вперше показала свого хлопця / Фото: Instagram / @mashapolyakova

Як відреагували фоловери?

Багатотисячна аудиторія дівчинки, судячи з усього, з нетерпінням чекала на оприлюднення її стосунків. Більшість користувачів були в захваті від того, як пара виглядає разом, і засипали закоханих компліментами. Проте без хейтерів не обійшлося. Підписники одразу ж припустили, чи з заможної родини хлопець доньки успішної співачки Олі Полякової. Підставою для висновку, що він зі звичайної родини, став його телефон, який з'явився в кадрі.

Що відомо про стосунки Маші Полякової?

Вперше про бойфренда доньки заговорила її зіркова матуся у прямому ефірі в інстаграмі. Оля Полякова зізналася, що Марія зустрічається з хлопцем та вже цілувалася з ним. Сама ж співачка навчила її цілуватися та порадила розслабляти губи. Вона запевнила, що це єдиний досвід близькості, який мала її 15-річна донька.