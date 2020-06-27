Донька Скрябіна здобула освіту лікаря: фото з випускного у чорній мінісукні

22-річна донька музиканта Андрія Кузьменка, відомого як Скрябін, закінчила медичний університет імені Богомольця й похизувалася дипломом лікаря. Марія-Барбара для випускного обрала ефектну чорну мінісукню, яка підкреслила її стрункі ноги.

Єдина донька Скрябіна 22-річна Марія-Барбара Кузьменко завершила навчання в Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця, чим поділилася на особистій сторінці в інстаграмі. Дівчина, яка відмовилася від публічного життя, впродовж 6 років здобувала освіту лікаря й планує працювати дерматологом.

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"6 незабутніх років і диплом в руках. Мрії збуваються", – лаконічно прокоментувала донька Кузьми фото з омріяним дипломом медика.

Варто зазначити, що навчання у престижному столичному виші дійсно стало поворотним у житті дівчини. Адже крім бажаної спеціальності вона знайшла й справжнє кохання. Марія-Барбара вийшла заміж за свого однокурсника Віктора Тура. 20 грудня 2020 року пара зіграла гучне весілля, гостями якого стали й зіркові друзі покійного батька нареченої.

Образ д оньки Скрябіна

Для знакової події у своєму житті Марія-Барбара обрала ефектний образ. На ній приталена чорна мінісукня та напівпрозора накидка з мереживними вставками на рукавах. Тендітну талію випускниця підкреслила широким поясом з пряжкою.

Довге каштанове волосся донька Скрябіна залишила розпущеним з легкими локонами. Образ дівчина завершила сонцезахисними окулярами, за якими приховала обличчя у спекотний день.



Донька Скрябіна з дипломом лікаря / Фото Instagram / @kuzmenko_barbara



Донька Скрябіна з дипломом лікаря / Фото Instagram / @kuzmenko_barbara