Донька Джекі Чана опинилась на вулиці зі своєю дружиною: скандальні деталі

Рідна донька актора Джекі Чана – Етта У Чжолінь – опинилась без даху над головою. 19-річну дівчину разом із її дружиною вигнали із хостела в Гонконгу через брак коштів.

Про це повідомляє The Daily Mail з посиланням на місцеві ЗМІ.

Заощадження позашлюбної доньки Джекі Чана склали всього кілька доларів, відтак дівчина не змогла оплатити проживання у хостелі. Працівники закладу викликали правоохоронців, які й встановили особу Етти У Чжолінь.

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Дівчина вирішила не телефонувати зірковому батьку, оскільки їх стосунки і так досить загострені через нетрадиційну орієнтацію китаянки. Тому, щоб не опинитись за ґратами, скандальна Етта У Чжолінь звернулась за допомогою до матері. Колишня "Міс Азія" Елейн Нг оплатила всю суму штрафу та врятувала доньку від ув'язнення.

За словами працівників хостелу, ніхто не знав, що Етта У Чжолінь та 31-річна канадка Енді Отом є родичами Джекі Чана. Дівчата вели себе досить непривітно, замикались в кімнаті та тільки під вечір виходили за продуктами до магазину. Коли їх виселяли з номера, в помешканні був чималий розгардіяш.

До слова, Етта У Чжолінь оголосила про свою нетрадиційну орієнтацію ще в 2017 році. Тоді позашлюбна донька Джекі Чана оголосила, що має дівчину з Канади – Енді Отом. Однак при спробі познайомити батька зі своєю коханою, дівчина отримала гнівну реакцію – актор вигнав її з дому. Та це аж ніяк не зупинило Етту: вона звернулась до прихильників з проханням допомогти фінансово та зізналась, що живе під мостом. Згодом пара похизувалась документом про укладення шлюбу.