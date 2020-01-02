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Донька Ольги Сумської вдруге вагітна

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Ольга Сумська вдруге стане бабусею: Антоніна Паперна вагітна / Instagram / @olgasumska

2020 рік стане дуже особливим для української акторки Ольги Сумської. Її донька Антоніна Паперна готується вдруге стати мамою.

Про це 29-річна донька Ольги Сумської розповіла на офіційній інстаграм-сторінці. На Новий рік вона опублікувала кількасекундний ролик, на якому позувала з округлим животом. Антоніна Паперна красувалась у короткій блискучій сукні, що підкреслила її вагітність. 

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"Привіт, 2020-ий", – лаконічно підписала вона кадри. 

Прихильники Ольги Сумської та Антоніни Паперної поквапились вітати зірку. Наразі ж акторка не дає жодних коментарів щодо вагітності та публікує фото і відео в об'ємних речах. 

Як відомо, ця дитина для Антоніни Паперної буде другою. Зірка, яка активно розвиває свою кінокар'єру в Росії, вже виховує 2-річну Єву. Батьком дівчинки є популярний російський актор Володимир Яглич. Пара живе в елітному помешканні у Москві та не афішує своїх стосунків. 

Цікаво, що Володимир Яглич та Антоніна Паперна досі не показали жодного фото з маленькою Євою. Від публікації спільних кадрів утримується і її зіркова бабуся Ольга Сумська. Однак в рідкісному інтерв'ю українська акторка не приховувала: її донька навідується до Києва з внучкою. Цей час Ольга Сумська намагається проводити з Євою, співаючи їй перед сном українські пісні.

"Моя онука вже не раз бувала у Києві. Хотілося б частіше, адже це велике щастя. Я не випускала її з рук, тому що це моя любов, моя сила, енергія... Гуляю і годую її, і сплю з нею. Це ж мистецтво приспати вдало дитину, адже можна говтати дитину годину і більше. Я співаю їй українські пісні, читаю молитви. Це мій особистий підхід", – розповіла Ольга Сумська.

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Ольга Сумська Зіркові мами
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