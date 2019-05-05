Донька Олі Полякової поділилась знімками з першим бойфрендом: реакція співачки

135 Читать новость на русском
Оля Полякова з донькою Машою
Оля Полякова з донькою Машою / Instagram / @polyakovamusic

Співачка Оля Полякова полюбляє вражати своїх прихильників несподіваними витівками чи відвертими знімками. Та її донька Маша, якій виповнилось 14 років, колись зможе перевершити зіркову маму.

Як і Оля Полякова, школярка активно веде свій блог в Instagram. Там дівчинка ділиться з підписниками своїми роздумами, успіхами та першими кроками до світу шоу-бізнесу.

Читайте також: Як це може подобатись? – Оля Полякова розкритикувала звабливе вбрання Кім Кардашян

Та днями опубліковані кадри викликали чималий резонанс серед підписників Маші Полякової. 14-річна дівчина показала всім свого бойфренда та додала, що його звати Максим.

Твоя людина – це той, для кого ти на першому місці сім днів на тиждень, а не тільки тоді, коли дозволяє час і обставини,
– з філософською нотою підписала знімок Маша Полякова. 

МАша Полякова показала свого хлопця
Донька Олі Полякової показала свого хлопця / Instagram / @mashapolyakova

Донька Олі Полякової
Донька Олі Полякової / Instagram / @mashapolyakova

В одному з нещодавніх інтерв'ю Оля Полякова зізнавалась, що її 14-річна донька дуже подібна до неї, а про майбутні стосунки говорити ще зарано, бо вона ще школярка. Тому опубліковані фото викликали чималу цікавість у громадськості, а Олю Полякову засипали питаннями про доньку. Відтак коментар артистки не забарився. 

Думаю, що їм обом подобається думати, що вони пара. Думаю, поки вони просто друзі, але ставлюся прекрасно, він хороший хлопчик,
– написала Оля Полякова у мережі. 

Реакція Олі Полякової на стосунки доньки
Реакція Олі Полякової на стосунки доньки / Instagram / @polyakovamusic

blog_ava
Українського бійця за 50 секунд жорстко забили в дебютному бою в UFC: відео
сьогодні
2594
Теги: LifeStyle Музика Оля Полякова Діти і неповнолітні
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Холостяк 9 сезон": що відомо про учасниць романтичного шоу
4 травня 10:02 "Холостяк 9 сезон": що відомо про учасниць романтичного шоу
Юлія Михайлова 13396
Чанки, мюлі чи сабо: як добре ви знаєте різновиди жіночого взуття – інфографіка
3 травня 20:22 Чанки, мюлі чи сабо: як добре ви знаєте різновиди жіночого взуття – інфографіка
631
Фільми травня: список найкращих прем'єр, які заслуговують уваги
3 травня 20:00 Фільми травня: список найкращих прем'єр, які заслуговують уваги
Уляна Корицька 1508
Куди піти у Києві на вихідних: афіша 3-5 травня
3 травня 17:40 Куди піти у Києві на вихідних: афіша 3-5 травня
552
Зіпсована корона: скандальні шлюби та гучні розлучення у королівській сім'ї Великобританії
3 травня 14:00 Зіпсована корона: скандальні шлюби та гучні розлучення у королівській сім'ї Великобританії
Марта Вересюк 3022
Новини
Більше новин
Залиште відгук