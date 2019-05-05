Донька Олі Полякової поділилась знімками з першим бойфрендом: реакція співачки

Співачка Оля Полякова полюбляє вражати своїх прихильників несподіваними витівками чи відвертими знімками. Та її донька Маша, якій виповнилось 14 років, колись зможе перевершити зіркову маму.

Як і Оля Полякова, школярка активно веде свій блог в Instagram. Там дівчинка ділиться з підписниками своїми роздумами, успіхами та першими кроками до світу шоу-бізнесу.

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Та днями опубліковані кадри викликали чималий резонанс серед підписників Маші Полякової. 14-річна дівчина показала всім свого бойфренда та додала, що його звати Максим.

Твоя людина – це той, для кого ти на першому місці сім днів на тиждень, а не тільки тоді, коли дозволяє час і обставини,

– з філософською нотою підписала знімок Маша Полякова.



Донька Олі Полякової показала свого хлопця / Instagram / @mashapolyakova



Донька Олі Полякової / Instagram / @mashapolyakova

В одному з нещодавніх інтерв'ю Оля Полякова зізнавалась, що її 14-річна донька дуже подібна до неї, а про майбутні стосунки говорити ще зарано, бо вона ще школярка. Тому опубліковані фото викликали чималу цікавість у громадськості, а Олю Полякову засипали питаннями про доньку. Відтак коментар артистки не забарився.

Думаю, що їм обом подобається думати, що вони пара. Думаю, поки вони просто друзі, але ставлюся прекрасно, він хороший хлопчик,

– написала Оля Полякова у мережі.



Реакція Олі Полякової на стосунки доньки / Instagram / @polyakovamusic