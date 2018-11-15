Доньку Ідріса Ельби призначили послом "Золотого глобуса": реакція дівчини

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Ідріс Ельба з дочкою Ісан
Ідріс Ельба з дочкою Ісан / Instagram/ @rock3sixty

Дочку відомого британського актора Ідріса Ельби обрали амбасадором (представником) 76-ї премії "Золотий глобус". На прес-конференції Ісан Ельба повідомила, що має намір надавати допомогу молоді своєї нації.

Новина про призначення нового посла для всесвітньовідомої премії "Золотий Глобус" з’явилась на офіційному сайті Golden Globes.

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Дочку відомого британського актора Ідріса Ельби – Ісан Ельбу – удостоїли почесного звання амбасадора (представника) для премії "Золотий глобус-2019". Про своє рішення президент Асоціації інозменої преси в Голлівуді Мехер Татна повідомила на прес-конференції в Лос-Анджелесі. Ісан Ельба одразу ж прокоментувала поважне призначення, зворушивши світ. 

Ісан Ельба, дочка Ідріса Ельби
Ісан Ельба / Golden Globes

Для мене велика честь отримати цей титул і скористатися ним не тільки для того, щоб розповісти людям про роботу асоціації, але й для того, щоб висвітлити питання, які небайдужі особисто мені. Психічне здоров'я, особливо, афроамериканців і моїх однолітків – це те, що дійсно має бути оприлюднено. Ми повинні дати молоді можливість не боятися звертатися за допомогою,
– прокоментувала своє назначення Ісан.

До слова, Ідріс Ельба – популярний британський актор і зірка фільмів "Гора між нами", "Лютер" та "Тор" нещодавно отримав почесне звання. На початку листопада американський журнал People нагородив 46-річного Ідріса званням "Найсексуальнішого чоловіка 2018 року".

Теги: LifeStyle Золотий глобус Нагороди
Джерело: 24 канал
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