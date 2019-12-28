Дорослі дочки Білла Гейтса вразили ідеальними фігурами в купальниках: фото

Сімейство найбагатшої людини світа Білла Гейтса відсвяткувало Різдво на відпочинку в мексиканському курортному місті Кабо-Сан-Лукас.

Про це повідомили дочки Білла Гейтса на своїх сторінках в інстаграмі. Як відомо, у засновника Microsoft та його дружини Мелінди є троє дітей – 17-річна Фібі, 23-річна Дженніфер і 20-річний Рорі.

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Так, на опублікованій світлині Дженніфер у червоному купальнику позує на яхті разом з сестрою Фібі, яка одягнена у бікіні персикового кольору, і їхньою мамою Меліндою. Легендарного батька дівчат на фото немає. Автором фото став коханий Джен єгиптянин Наїль Нассар.

"Люблю своїх дівчат дуже сильно", – додала у підписі старша дочка Білла Гейтса.



Дженніфер, Фібі і Мелінда Гейтс / Instagram / @jenniferkgates



Дженніфер і Фібі Гейтс / Instagram / @moonstarsandshine

Напередодні Мелінда Гейтс присвятали публікацію на своїй сторінці в інстаграмі різдвяним традиціям, які вони з Біллом намагалися зберегти для власної сім'ї.

"Різдво завжди було моїм найулюбленішим святом у році. Це мій абсолютний улюблений час року - це було завжди. Протягом багатьох років ми з Біллом намагалися зберегти традиції, з якими ми виросли, для своєї власної родини. Одна з них – це те, що ми називаємо "закриття дверей на Різдво". Як тільки діти мають канікули, ми проводимо час із сім’єю. Чим старші та зайнятіші наші діти, тим особливішим стає цей час", – написала дружина Білла Гейтса.