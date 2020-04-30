Дослідники розкрили кілька секретів легендарної картини Яна Вермера

Експерти з картинної галереї в Гаазі даремно час не гають на карантині. Вони наблизились до головної загадки творіння Яна Вермера "Дівчина з перловою сережкою". Результати дослідження оприлюднили у вівторок, 28 квітня.

Як повідомляє The Guardian, картину "Дівчина з перловою сережкою нідерландський художник Ян Вермер створив приблизно в 1665 році. Саме цей витвір митця вважається одним із шедевральних, тому дослідники почали ретельно вивчати полотно.

Дивіться також: Правила карантину показали на прикладі легендарних картин: промовисті фото

Досі експерти вважали, що Ян Вермер малював картину з уяви. Про це свідчила відчутність вій у красуні та особливість сережки, яка наче застрягла у повітрі. Однак останні дослідження показали: портрет змальовували з манекенниці. Позаду "Дівчини з перловою сережкою" видно ледь помітні складки, які вказують, що вона позувала на фоні темного полотна, яке змалював художник. Окрім цього, Ян Вермер таки намалював вії дівчини, обравши дорогі фарби.

Нам вдалося дізнатися стільки цікавого про матеріали та стиль Вермера, але ми все ще не знаємо, хто саме ця дівчина. Добре, що залишаються деякі таємниці, адже це дозволяє людям створити власну інтерпретацію історії "Дівчини". Те, що вона досі є загадкою, змушує людей повертатися,

– розповіла керівниця проєкту Еббі Вандівер.



"Дівчина з перловою сережкою" / The Guardian

Наразі дослідники змогли точно визначити, звідки Ян Вермер брав фарби, які використав для створення картини "Дівчина з перловою сережкою". Тоді, за даними науковців, матеріали коштували дорожче, аніж золото. Ян Вермер купив фарби у рідному місті Делфт. Свинцева руда, яка створює білий колір на полотні, була привезена з району Пік, червоні кольори картини – це ферменти, взяті з комах Мексики, а блакитний тюрбан митцю вдалось створити завдяки напівкоштовного каменю з Афганістану.