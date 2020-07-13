Після минулорічного візиту голлівудського актора Тома Круза всі перебували в очікуванні нових кадрів з України у фільмі "Місія нездійсненна 7". Але за словами режисера фільму, команда знайшла інші локації, де буде зручніше їм знімати.

За словами кіножурналіста Артема Заяця у фейсбуці, який мав нагоду поспілкуватись з кінорежисером Крістофером МакКуоррі, довгоочікувані зйомки фільму "Місія нездійсненна 7" в Україні не слід очікувати. Раніше повідомлялось, що однією з локацій може стати столичний книжковий ринок "Петрівка".

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Ні. Я не збирався (руйнувати ринок). Хоча якщо ви покажете мені книжковий ринок, який можна зруйнувати, я вам покажу, як це робиться. Ми дійсно вивчали Київ (на предмет цікавих локацій)… Якщо у вас є книжковий ринок, з яким ви хотіли б, щоб я розібрався, – я можу подбати про нього для вас! – пожартував режисер.

"Ми провели скаутинг, розвідку, вивчили низку місць в Україні, і дійсно знайшли одну досить екстраординарну локацію. Але проблема в зйомках "на виїзді" в тому, що ви знаходите місце, яке вам дуже подобається, і після цього слід знайти поблизу всі інші [підхожі для зйомок] місця, щоб виправдати перенесення величезного кінопроєкту в цю країну. Ми вже до того моменту знайшли дуже багато країн для нашого фільму. Але на якомусь етапі мені дійсно подобалася ідея познімати в Україні", – розповів МакКуоррі.

Що відомо про візит Тома Круза в Україну?

Кіноактор Том Круз неочіковано прилетів в Україну 30 вересня. Вперше його побачили зі знімальною командою у столичному метро на станції "Золоті ворота", де він був з охороною та у супроводі радника Володимира Зеленського – Андрія Єрмака. Того ж дня Круза запросили в Офіс Президента, де було оголошено, що актор та режисер шукають локації для зйомок у "шпигунському екшені".

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Наступного дня Том Круз вилетів до Одеси, де пробув там декілька годин. Продюсерська група знаменитості відвідала пасажирський термінал порту, локації з видами на вантажні причали, 22-поверховий готель "Одеса", естакаду порту і Потьомкінські сходи. Після візиту Круз полетів у Львів. Там його зустрів міський голова Андрій Садовий з дружиною Катериною. На Площу Ринок актор приїхав кортежем із 5 машин, а львів'яни були захоплені, що їхній кумир побував у центрі міста.