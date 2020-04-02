Доводиться займатись пранням і готувати, – Кім Кардашян розповіла про карантин з 4 дітьми

США очолюють рейтинг за кількістю інфікованих коронавірусом. Тому всі зірки закликають залишатись вдома та уникати місць скупчення людей. На карантині перебуває і Кім Кардашян, яка опинилась на самоізоляції з чоловіком та 4 дітьми.

В онлайн-шоу The View знаменита американка зізналась: тільки на карантині зрозуміла, що не готова до п'ятої дитини. Кім Кардашян та Каньє Вест відчули складність батьківства, коли опинились на самоізоляції через COVID-19. Від послуг няні їм довелось відмовитись, щоб не наражати себе і нащадків на небезпеку, відтак вони самі доглядають за 6-річною Норт, 4-річним Сейнтом, 2-річною Чикаго і 10-місячним Псалмом.

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"Зараз, перебуваючи вдома з чотирма дітьми, я зрозуміла, що не хочу ще одного малюка. Це дійсно складно, важко. Але мені подобається все це сімейне возз'єднання, ми разом гуляємо, дивимося фільми. Я показала дітям багато картин 1980-х, такі як "Гаррі і Хендерсон", наприклад. Зазвичай вони таке не дивляться", – розповіла Кім Кардашян.

Окрім цього, тепер мільярдерка сама змушена готувати та прибирати в елітному маєтку в Лос-Анджелесі, а також виконувати домашні завдання з Норт. Та Кім Кардашян намагається знаходити у цьому позитив: нарешті вона може весь свій час віддавати нащадкам.

"Мені доводиться займатися пранням і готувати. У дітей почалися весняні канікули, тому ще й бути їхнім викладачем... Я по-іншому подивилася на вчителів, які займаються з дітьми вдома. Їхня праця гідна поваги! Дуже важко все це поєднувати. Тобі потрібно відсунути себе на другий план і повністю зосередитися на дітях", – додала Кім Кардашян.

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