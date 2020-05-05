Драма "Плем'я" встановила рекорд для українського кіно: 50 мільйонів переглядів

Дебютний фільм режисера Мирослава Слабошпицького "Плем'я" став проривом національного кінематографа, адже встановив абсолютний рекорд для вітчизняної індустрії за кількістю переглядів. У ютубі його переглянули понад 50 мільйонів користувачів.

Наприкінці грудня минулого року картина "Плем'я" ввійшла до 50 найкращих фільмів десятиліття за версією престижного видання Rolling Stone, опинившись серед голлівудських картин іменитих режисерів. Вона вийшла у прокат 2014 року, а з того часу, як з'явилася у вільному доступі на ютубі 2015-го, встановила рекордну кількість переглядів для українського кіно – 50 мільйонів.

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Експерти зазначають, що такого успіху не досягала жодна робота вітчизняних сценаристів. Варто зазначити, що драма "Плем'я" зацікавила значно більше, ніж пів мільйона глядачів, адже до рейтингу не ввійшли дані з показу в кінотеатрах, від продажу дисків з записом та переглядів на платних стрімінгових платформах.

Що відомо про фільм Мирослава Слабошпицького "Плем'я"?

За дві години фільму глядачі не почують жодного слова. На екрані лише мова жестів і ніякого дубляжу чи субтитрів. Картина розповідає драматичну історію інтернату для підлітків з вадами слуху. Тут панують свої закони і щоб вижити в жорстокому світі, потрібно стати одним із "племені". У фільмі є і любов, й інтриги, й неприхована жорстокість та насильство.

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Всі актори, які зіграли в картині глухонімі. До зйомок у фільмі ніхто з них не мав акторського досвіду. Підлітків режисер шукав по всій країні в закладах для дітей із вадами слуху.

Плем'я: дивіться трейлер онлайн